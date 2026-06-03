Larios abre las despedidas en el Real Zaragoza: "Me he sentido un privilegiado y ha sido un orgullo"

Hasta 26 jugadores se despidieron del Real Zaragoza en el choque ante el Málaga, tanto por fnalizaciones de sus contratos como por rescisiones de los que tenía algún año más, y el primero en despedirse ha sido Juan Larios, que ha utilizado las redes sociales, Instagram en concreto, para decir adiós a un paso por el club que en su caso, con una cesión con opción de compra desde el Southampton, ha sido muy fructífero en los minutos disputados. El lateral sevillano ha jugado mucho en estos cinco meses desde que llegó en el final del mercado de enero, en el último día, con 17 partidos, 16 de ellos de titular y 1.352 minutos y solo se perdió uno por sanción.

"Llegué a este grandísimo club con una ilusión y una responsabilidad tremedas por ponerme esta camiseta y defender estos colores. Desde el primer día he tratado de dar lo máximo para poder cumplir los objetivos que nos marcamos. No hemos sido capaces de conseguirlos y asumimos nuestra culpa", asegura el lateral izquierdo, que en la primera mitad de la temporada estuvo cedido por el club inglés en la Cultural Leonesa, con una participación mucho más baja allí.

"Ya jugáramos en casa o fuera, es espectacular cómo acompañáis al equipo. Sin duda, el Real Zaragoza sois vosotros y los que vais a devolver al equipo donde se merece"

El Zaragoza tenía una opción de compra sobre el defensa, que no va a ejecutar, ya que era hasta elevada para Segunda y Larios regresa al Southampton, donde le queda un año más de vínculo, aunque previsibblemente rescinda. "Me he sentido un privilegiado por poder vivir el ambiente cada vez que me ponía la camiseta del Real Zaragoza. Ya jugáramos en casa o fuera, es espectacular cómo acompañáis al equipo. Sin duda, el Real Zaragoza sois vosotros y los que vais a devolver al equipo donde se merece. A pesar de que han sido unos meses difíciles, hemos vivido partidos especiales y nos habéis dado la fuerza necesaria para seguir luchando".

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"Gracias a los que hicieron posible mi llegada, a mis compañeros y a toda la gente que nos ayuda en el día a día", asevera Larios, un fichaje que fue una petición expresa de Rubén Sellés, que lo conocía del Southampton, y que el Zaragoza aprovechó que se rompiera su posible fichaje en enero por el Jagiellonia polaco. Con todo, el lateral ha jugado mucho tanto con Sellés como luego con David Navarro, relegando a Tasende al banquillo. "Ha sido un orgullo poder vestir esta camiseta. Me quedo con la espina de jugar en La Romareda, deseo que muy pronto volváis a disfrutar y celebrar con vuestro equipo", cierra.