La opción de compra del Getafe por Adrián Liso ya ha expirado, la batalla por su fichaje se abre

Tenía el Getafe hasta el pasado domingo 31 de mayo la opción de ejecutar la opción de compra por Adrián Liso, de tres millones por el 50% del pase y no lo hizo, ya que intentó llegar a un acuerdo con el Real Zaragoza, aumentando tanto el porcentaje del pase como rebajando la cantidad de la opción y ahora mismo el extremo zaragozano está en el mercado, con el club azulón como opción todavía latente.

Si bien, eso sí, en el tanteo inicial está a años luz de lo que quiere el Real Zaragoza, ya que la cifra ofrecida está entre 1 y 1,5 millones y por un porcentaje superior del pase a ese 50%, entre el 70 y el 80%, por lo que ahora mismo la posibilidad de que siga Liso en el conjunto madrileño, donde ha estado cedido, es baja.

Con todo, no se puede descartar la vía del Getafe siempre que suba esa primera declaración de intenciones de manera significativa, mientras que por Liso hay un fuerte interés del Genoa en Italia y del Olympiacos en Grecia. También han preguntado clubs ingleses y de Países Bajos, además de alguna posibilidad en España. Lo más factible es que el zaragozano prosiga su carrera en algún país europeo.

Contrato hasta 2029

Es seguro en todo caso que Liso saldrá del Zaragoza, donde renovó hasta 2029 tras su enorme irrupción de la mano de Víctor Fernández en el tramo final de la 23-24, pero todo apunta a que el verano va a ser largo para el extremo y que su traspaso aún va a tardar en cerrarse, teniendo en cuenta que una nueva cesión con opción de compra obligatoria también está planteada, aunque la idea es una venta.

La marcha en el verano pasado de Liso, de 21 años, fue la moneda de cambio para que Gabi llegara en marzo de 2025 desde el Getafe B al banquillo zaragocista, una decisión cuanto menos discutible, aunque el entrenador madrileño logró la permanencia y fue despedido con solo nueve jornadas de la actual temporada tras un inicio liguero terrible.

Ofertas importantes en 2024

Un año antes, en el verano de 2024, el Getafe llegó a ofrecer tres millones por Liso de forma escrita por el 50% y verbal de 4 millones por el 60% y el club azulón en marzo de 2025 vio la oportunidad de hacerse con el jugador cuando el Zaragoza quiso fichar a Gabi, fijando esa opción de tres millones por el 50% del pase pero en todo caso voluntaria. Si el Getafe la hubiera ejecutado, Liso habría firmado allí hasta 2030, aunque es factible que ese contrato se mantenga si al final hay acuerdo con la entidad getafense.

El extremo zaragozano empezó deslumbrando en Primera, siendo hasta Pichichi en las primeras jornadas, fue al Mundial sub-20 con España y mantuvo al volver el estatus de titular con Bordalás, pero en la segunda vuelta lo ha perdido, alternando titularidades y suplencias en los últimos partidos en un Getafe ya salvado. Ante el Rayo, en la última jornada, estuvo en el once. Sumó en esta campaña 28 partidos en Primera, 21 de inicio, con tres tantos y una asistencia en 1.712 minutos, unos buenos números teniendo en cuenta que Bordalás lo ha usado más de segundo punta que en la banda y que es debutante en la categoría. Además, disputó tres choques más de Copa, con dos asistencias.

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Su nivel ha ido de más a menos, pero Liso ha demostrado estar preparado para aportar en la élite y el Zaragoza intentará obtener el traspaso más elevado posible por el jugador, aunque viendo los tanteos iniciales no está tan claro alcanzar. Y el porcentaje que se quede el Zaragoza en ese caso no será la mitad sino que será menor, en torno al 20 o al 30%.