La despedida de Adrián Rodríguez del Real Zaragoza: "Me voy con la tranquilidad de haber dado todo lo que tenía dentro"

Adrián Rodríguez regresa al Deportivo Alavés tras su año de cesión con el Real Zaragoza y después de haber firmado un triste récord de zaragocista, con más partidos jugados sin lograr el primer triunfo, cifra que dejó en 16 encuentros, 15 de Liga y uno de Copa, donde no supo lo que era un triunfo desde el arco zaragocista. "A veces el fútbol sale como uno se imagina y otras veces no. Este año no hemos conseguido el objetivo que todos deseábamos, pero me voy con la tranquilidad de haber dado todo lo que tenía dentro", asegura en Instagram el meta balear, que a buen seguro vivirá un verano ajetreado en el Alavés, puesto que le queda un año de contrato y en principio no renovará.

"Ha sido una temporada intensa, llena de momentos que me han hecho crecer tanto dentro como fuera del campo. Desde el primer momento intenté devolver la confianza recibida de la única forma que sé: trabajando"

Adrián empezó el curso como titular hasta que Andrada tomó su puesto y lo ha acabado también en el once por el castigo del argentino por el puñetazo a Pulido en el derbi. En medio, 15 partidos de Liga y uno de Copa, con el Burgos, con cuatro empates y 12 derrotas de tremendo balance y 24 goles recibidos. En el último duelo, ante el Málaga, se tuvo que retirar con molestias en la muñeca. "Ha sido una temporada intensa, llena de momentos que me han hecho crecer tanto dentro como fuera del campo. Desde el primer momento intenté devolver la confianza recibida de la única forma que sé: trabajando, esforzándome al máximo y dejándome todo por este escudo", recalca Adrián, que ha mantenido un buen tono bajo palos pese a ese balance numérico y que hasta estuvo en los planes hace unos meses, con Txema Indias como director deportivo, de repetir cesión si no se bajaba.

Dar las gracias a la afición

"Quiero dar las gracias a la afición, que siempre ha estado ahí, en los buenos y en los malos momentos. También a mis compañeros, cuerpo técnico, staff y a todas las personas que forman parte del club por el trato y el apoyo durante esta etapa", añade el arquero de Palma de Mallorca y de 25 años. "Me llevo aprendizajes, experiencias y personas que recordaré para siempre".

"Estoy convencido de que este club volverá pronto al lugar que merece por historia, afición y todo lo que representa. Gracias por todo, Zaragoza, os deseo lo mejor", cierra.