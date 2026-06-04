La fortuna de Real Z LLC, los 85 millones de euros invertidos y la pobreza histórica del Real Zaragoza

El Real Zaragoza anunció este martes una ampliación de capital de 20 millones de euros, la sexta desde que Real Z LLC se puso al frente de la SAD en mayo de 2022. Con esta nueva aportación económica, el consejo de administración dotará al club de los recursos necesarios para afrontar la travesía por el desierto de la Primera RFEF, para cubrir el golpe económico que supone, que es de la máxima magnitud, para abonar deudas pendientes y para garantizar la viabilidad financiera de la entidad fuera del fútbol profesional.

A la vez que anunciaba una noticia de extraordinario alcance económico, el club despedía a Fernando López, su director general desde junio de 2024. Como Raúl Sanllehí, también ha durado solo dos años en el cargo. López es la última víctima de una cadena de damnificados que empezó con todos los entrenadores de esta temporada y siguió con Txema Indias, el director deportivo. La de López era una salida cantada y una consecuencia inevitable: un fracaso deportivo de semejante escala alcanza a todos los niveles del club y a toda su estructura de mando.

La ampliación de capital de Real Z LLC será la sexta en cuatro años y la mayor de todas ellas. Las anteriores se realizaron por las siguientes cantidades: 14,6 millones en el aterrizaje, 6,7 cuatro meses después, 5,1 millones en diciembre de 2023, 12,1 en febrero de 2025 y 4,029 dados a conocer en la Junta General de Accionistas del pasado mes de diciembre.

Juan Forcén y Jorge Mas, juntos en la Ciudad Deportiva. / ÁNGEL DE CASTRO

Antes de esta última, anunciada tras el consejo de administración del martes, Real Z LLC ya había invertido 65 millones de euros a través de diferentes vías, al inicio para ejecutar la operación de compra, luego casi siempre con ampliaciones de capital, casi nunca a fondo perdido.

En cualquier caso, las cifras son estratosféricas y hablan bien a las claras de la fuerza financiera de quienes están detrás del Real Zaragoza. Unos empresarios con grandes fortunas y capaces de mantener un ritmo inversor elevado. Eso era una gran noticia para la SAD en 2022, que finalmente no ha culminado en nada bueno, sino en el mayor fracaso de la historia. Un deselance que los responsables del club no deberían obviar sino colocar en el primer plano de su obligada autocrítica. Con dinero no basta, hacen falta muchas otras cosas de las que su Real Zaragoza ha carecido.

En 2026 igue siendo una gran noticia que la SAD tenga este músculo, sobre todo como garantía de supervivencia. La lección que la historia les ha dado a los propietarios es rotunda y contundente. Después de cuatro años, todavía tienen pendiente ajustar su gran capacidad de respuesta económica con un criterio adecuado y profesional a la hora de gastar el dinero en un buen entrenador y en buenos futbolistas. Que en este negocio no se hace fortuna ajustando balances ni con sumas y restas. Se hace marcando goles, evitándolos y produciendo felicidad, que es lo que luego activa el consumo. De nada sirve que los propietarios de la SAD sean tan ricos y el Real Zaragoza, tan pobre.