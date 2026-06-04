Jastin García, una opción cada vez más lejana para el Real Zaragoza

No va a ser sencillo que Ibai Gómez pueda tener en su proyecto en el Real Zaragoza a Jastin García, primero porque el descenso del Girona, que lo ha cedido este curso al Andorra, abre la posibilidad mayor de que se quede en el club catalán y, aunque salga, el futbolista tiene posibilidades en Segunda, una de las más firmes, tal y como ha adelantado La Nueva España, la del Sporting de Gijón, que tiene un interés muy fuerte en el extremo y es uno de los clubs de la categoría de plata que más van a pujar, pero no el único, ya que hay varios más que han preguntado, también alguno en el extranjero. Con todo, el futuro del jugador aún tardará varias semanas en cerrarse.

El Zaragoza a través tanto de Lalo Arantegui como de Ibai Gómez ha trasladado de forma formal su interés, pero su situación en Primera RFEF le hace partir en clara desventaja por mucho que haya hablado ya con el futbolista, que sabe que con Ibai va a tener un papel fundamental.

El Girona, donde Jastin tiene un año más, tiene que decidir cuando llegue el nuevo entrenador las salidas en los extremos (Ounahi, Bryan Gil y Tsygankov parece que se irán), recupera también a Min-su Kim de su cesión al conjunto andorrano y este tiene más opciones de seguir que Jastin. El jugador, que está lesionado desde mediados de abril en el tendón del isquiotibial y que estará hasta julio de baja, rodría renovar y salir cedido, la posibilidad que puede tener más números para llegar aquí, ya que el Girona no lo va a ceder a un rival de la categoría de plata, mientras que si el conjunto catalán no cuenta con él saldrá traspasado y eso complica más la vía zaragocista.

Jastin ha jugado en cuatro partidos con el Girona, equipo con el que debutó en la 23-24, uno de ellos de Champions el curso pasado ante el PSV. En el primer equipo apenas ha tenido presencia y en el Andorra en esta temporada en Segunda, con 28 partidos de Liga, con tres goles y dos asistencias y otra diana más en Copa en 2 encuentros ha alternado titularidades y suplencias en el ataque andorrano (1.434 minutos oficiales en este curso recién finalizado), donde ha tenido que pugnar con Min-su Kim, Josep Cerdà, Angeru Olabarrieta o desde enero con Yeray Cabanzón.

Las posibilidades del Zaragoza pasan por la labor de persuasión de Lalo e Ibai y por buscar un acuerdo de traspaso a coste cero por objetivos. El extremo, que llegó a la cantera del Girona en cadetes en 2019 y que tiene ascendencia portuguesa, es un futbolista con desborde y capacidad en el regate, un jugador de banda puro, con talento y llegada y que sería un refuerzo enorme para Primera RFEF.