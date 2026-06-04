Mariano Aured, opción descartada para la dirección general del Real Zaragoza

Mariano Aured, hasta ahora director financiero del Real Zaragoza, cargo que ostenta desde agosto de 2014, ya que entró con la Fundación, ha estado como opción latente para asumir la dirección general , pero ahora mismo esa vía, que gozaba de consenso en una parte de la entidad zaragocista, no está sobre la mesa, ni parece que volverá a abrirse. Aured llegó al club de la mano de la familia Yarza y en estos años su labor, dentro de la delicada situación de la entidad en el apartado económico, ha sido muy bien valorada, también en organismos externos, como LaLiga.

Sin embargo, su nombre, que también se barajó antes de la llegada de Fernando López a la dirección general, en junio de 2024, no cuenta con toda la unanimidad entre los accionistas de la entidad, donde ha habido, si no disensiones, sí al menos falta de unanimidad sobre la idoneidad de Aured para ese cargo de director general. Así que ahora mismo no es factible que cambie su puesto en la SAD, por lo que todo apunta a que va a seguir como director financiero de un Real Zaragoza en el que lleva casi 12 años.

Mariano Aured fue uno de los pocos ejecutivos que conservaron su puesto con la llegada en 2022 de Real Z LLC y lo ha mantenido en estos casi cuatro años, donde el músculo económico de la nueva propiedad ha provocado una reducción de la deuda de los 67,9 millones a los poco menos de 40 que tenía a fecha del 30 de junio pasado, si bien el descenso a Primera RFEF es un varapalo tremendo en ese sentido.

El club, que ya manejaba desde hace tiempo la salida de Fernando López de la dirección general, ha ofrecido el cargo a otros candidatos, sin todavía tener una respuesta positiva y desde la entidad, que hizo oficial el adiós de López el pasado martes en un comunicado tras el consejo de administración, se asegura que la llegada de una nueva persona para ese cargo no es inmediata ni inminente, aunque sí se quiere reducir en lo posible los plazos para ese desembarco del que sería el tercer director general con Real Z LLC. Es decir, que llegue al cargo, lo antes posible para que esté al frente del proyecto en Primera RFEF.

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Los dos perfiles

El perfil puesto sobre la mesa con Aured hablaría de un director general más técnico que la otra variante, que buscaría a alguien más representativo, un exzaragocista que tuviera un amplio consenso en la afición. Hasta el momento, Real Z ha optado por director generales de distinta índole. Con Sanllehí, que pilotó la compra del club con este grupo inversor, se aunaba la experiencia en alguna multinacional (Nike) y en el Barcelona o el Arsenal, mientras que Fernando López era un perfil más bajo y que aumentaba la poderosa sombra del Atlético en el Zaragoza. Ni uno ni otro han funcionado conforme a lo esperado y ambos se han marchado por la puerta de atrás tras solo dos años en el cargo.