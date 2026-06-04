El primer movimiento del Real Zaragoza ya es oficial: Ibai Gómez, confirmado como nuevo entrenador

El Real Zaragoza ha anunciado el primer movimiento oficial tras el descenso a Primera RFEF, con la confirmación de la apuesta por Ibai Gómez como entrenador zaragocista, firmando un contrato por una temporada con dos más opcionales en función de los objetivos, del ascenso a Segunda. Ibai, que el martes 26 de julio ya estuvo en la Ciudad Deportiva, acompañando a Lalo Arantegui, director deportivo, llegó a un acuerdo con el club desde hace tres semanas y solo estaba pendiente del anuncio. Era el elegido desde el principio, el gran candidato de Lalo para ese puesto y también habría llegado en el caso de lograr la permanencia. Ahora será el que lleve al equipo a intentar el ascenso desde Primera RFEF. Sustituye en el cargo a David Navarro, que ha sido el entrenador en la recta final de esta pasada temporada y será presentado a lo largo de la próxima semana.

"El Real Zaragoza ha alcanzado un acuerdo con Ibai Gómez para que el técnico vasco se convierta en el nuevo entrenador blanquillo para la temporada 2026-27, con opción de otras dos campañas más", asegura la entidad en sus web, anunciando la contratación del entrenador, de 36 años, y que en esta última temporada llevó las riendas del Andorra. "Ambicioso y con gusto por un sistema ofensivo y de posesión, Ibai aterriza ahora en Zaragoza con el objetivo de devolver al equipo del león al fútbol profesional. Para este reto llega acompañado por dos técnicos incondicionales y de su plena confianza: Iñigo Larriqueta, ‘Larri’, y David Vinatea. Desde el Real Zaragoza damos la bienvenida a Ibai y su cuerpo técnico y confiamos en lograr juntos los objetivos que nos marquemos. ¡Bienvenido y mucha suerte en este reto!".

"Queremos pasión, energía y compromiso. Generar ese sello de identidad con el que esta afición se siente identificado. Respeto por este escudo y por la historia de este club. Prometemos trabajo para volver a ilusionaros ahora más que nunca", dijo Ibai en el vídeo con el que fue anunciado.

Ibai Gómez, entre Vinatea y Larri, su equipo de trabajo habitual. / SERVICIO ESPECIAL

Ibai Gómez tuvo una prolífica carrera como futbolista, desempeñándose como un mediapunta o extremo con clase y buen pie. Despuntó en el Athletic de Bilbao y en el Deportivo Alavés, donde vivió el grueso de su carrera deportiva, siempre en Primera División. Después tuvo una experiencia en Irán y disputó tan solo siete partidos con el Deportivo de La Coruña en Primera RFEF en su primer contacto con la nueva categoría de bronce del fútbol español y hacia la que se encamina el Real Zaragoza. Anunció en noviembre del 2022 su retirada, justo antes de cumplir los 33 años, para centrarse en su sueño de ser entrenador.

Su carrera de jugador y entrenador

Primero dirigió al Santutxu juvenil con Fernando Amorebieta, excompañero suyo en el Athletic, como ayudante. Después fue el técnico de la selección olímpica de República Dominicana en los Juegos de París 2024, donde estuvo además encuadrado en el mismo grupo de España, a la postre medalla de oro.

Tras ello, firmó por el Arenas de Getxo de Segunda RFEF, con quien consiguió el ascenso a Primera RFEF con unos registros de 50 goles a favor y solo 24 en contra en 34 partidos. Ya en enero, en mitad de temporada, tuvo ofertas para dirigir en Segunda División, pero se mantuvo en el banquillo del conjunto vasco hasta que, el pasado verano, fichó por el Andorra, aunque también fue candidato al banquillo del Huesca hace ahora un año.

Ibai Gómez, en el banquillo del Ibercaja Estadio. / Real Zaragoza

Su inicio de curso fue espectacular, con cuatro victorias (una de ellas en el Ibercaja Estadio por 1-3 en la segunda jornada y otra en El Sardinero contra el Racing), dos empates y una sola derrota, pero una mala racha de ocho partidos consecutivos sin victorias y con solo tres puntos acabó con su destitución. En cuanto a su estilo de juego, a Ibai Gómez le gusta que sus equipos sean protagonistas con el balón, que manejen el partido y tengan la iniciativa, y la presión muy alta para contragolpear. Además, apuesta por tener a la defensa muy adelantada y que los jugadores estén muy juntos. Es un entrenador que trabaja bien la mentalización y la motivación de sus jugadores y que prima también el entrenamiento invisible, ya que por ejemplo en su etapa en el Andorra también incorporó a un diestista en su equipo de trabajo.