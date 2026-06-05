Lalo Arantegui mira al ataque: el extremo y el '9', las dos posiciones menos definidas

Ha pospuesto unos días, probablemente a la próxima semana, su primera rueda de prensa Lalo Arantegui en la que anunciará las líneas del proyecto, tras confirmarse ayer ya la llegada de Ibai Gómez al banquillo, y varios fichajes que tiene cerrados y de los que se conocen al menos dos, Jaume Jardí, del Nástic, por tres años y Rubén Díez, este confirmado por el jugador zaragozano que milita en el Ceuta, por dos. Tiene otras operaciones muy avanzadas, como la de Diego Fuoli para la portería, pendiente del acuerdo con el Sabadell, que puede caer eliminado este fin de semana en su lucha por subir a Segunda a manos del Castilla, y los objetivos muy definidos tanto en defensa como en la medular, que a expensas de la decisión de Francho, la tiene muy perfilada, mientras que donde más interrogantes hay es en las bandas y en la punta de lanza.

Así que el punto de trabajo del director deportivo se centra en esas dos posiciones, en la banda izquierda sobre todo y en un 9 de referencia, además de otro delantero. Por ahí está centrando Lalo sus pasos en estos momentos tantendo diferentes opciones, teniendo en cuenta que su objetivo es que el Zaragoza, en la vuelta al trabajo con Ibai Gómez a los mandos el próximo 20 de julio, esté confeccionado en torno al 70% y ha tenido tiempo desde marzo, cuando llegó a la dirección deportiva, para trabajar en que así sea, en el escenario en Primera RFEF que siempre fue el más probable que se diera desdeque arribó para sustituir a Txema Indias.

La situación arriba

Para la delantera, el Zaragoza ha comunicado a Pau Sans que cuenta con él para el ataque zaragocista a su regreso del KS Cracovia y que es uno de los pilares del proyecto. Salvo oferta irrechazable, así será. Mientras, con Samed Bazdar también les gustaría a Lalo y a Ibaicontar, pero su presencia en el Mundial con Bosnia y su rol y caché invitan a pensar en que saldrá traspasado durante este verano, por lo que al menos faltan dos arietes. El Zaragoza tanteó la opoción de Enol Rodríguez, que es imposible porque el hasta ahora delantero del Huesca tiene ofertas de Segunda y la de Víctor Mingo, del Arenteiro, se ha complicado porque el club gallego, que ha bajado a Tercera RFEF y que está en quiebra, ejecutó la opción por un año más y saldrá traspasado y no con la carta de libertad para ayudar a paliar la mala situación del club. Así, al menos uno de los dos delanteros que faltan por cerrar tiene mucha pinta de llegar desde el extranjero

En los extremos, sobre todo en el izquierdo, Lalo e Ibai han puesto en el punto de mira a Jastin García, que regresa al Girona tras su etapa en el Andorra, donde coincidió con el nuevo técnico zaragocista. El club catalán, donde Jastin tiene un año más, tiene que decidir salidas (Onaghi, Bryan Gil y Tsygankov parece que se irán), recupera también a Min-su Kim de su cesión al conjunto andorrano y este tiene más opciones de seguir que Jastin. Podría renovar y salir cedido o hasta traspasado con varios clubs interesados y un fuerte interés del Sporting. El Zaragoza está posicionado, pero la opción no es sencilla, por no decir que es muy improbable, puesto que esas otras propuestas son de la categoría de plata y el extranjero.

Mientras, la medular zaragocista, con Saidu, que apunta a no salir finalmente, aunque su situación aún puede cambiar, y a la espera de lo que suceda con Francho y la propuesta de continuidad rebajando de forma significativa sus emolumentos, inasumibles para Primera RFEF, está bastante perfilada. Lucas Terrer ,recién renovado, la aportación de Rubén Díez, que en el Ceuta ha jugado en muchas ocasiones de centrocampista o de interior, la apuesta por Diego Monzón, que va a estar a caballo entre el filial y el primer equipo, y el fichaje de un centrocampista que llegará del extranjero y de una Liga de segundo nivel completarían la zona de creación.

El eje de la zaga

En la zaga, la vía de Jair se ha escapado de forma definitiva, al renovar por el Eibar por el año opcional que tenía, y la de Ismael Sierra, central del Estoril ceidido al Villarreal B lo hizo de forma casi definitiva con el descenso, ya que la idea del submarino es comprar su pase y que juegue en el filial si sube o en la categoría de pata cedido.

Ahora, el club tiene que decidir si ejecuta la opción del lateral Jaime Vallejo por tres años, que no apunta a hacer, aunque la decisión no está tomada, tras su año en el Eldense, donde ha ascendido a Segunda, y ver qué hace con Hugo Carrillo, central que ha jugado en el Real Unión, con el que subió a Primera RFEF y que tiene una temporada más de contrato. Vallejo y Carrillo tienen el obstáculo de la edad, ya que son mayores de 23 años y en Primera RFEF se permiten 18 fichas profesionales de máximo y el resto sub-23. Mientras, Hugo Barrachina renovó, pero es posible que salga cedido.

David Vicente, muy lejos

Juan Sebstián, como el extremo Marcos Cuenca o el mediapunta Hugo Pinilla, sigue y se busca un lateral derecho que le acompañe y que apunta a no ser David Vicente, puesto que no hay acuerdo en la duración del contrato, ya que el Zaragoza solo le ofrece al que fue su canterano un año con otro opcional. Lalo, en la zaga, tiene muy claros los objetivos y espera cerrarlos y en la portería es Fuoli el elegido para que Calavia salga y Manuel Obón tenga opciones de continuidad como segundo arquero.