Las primeras palabras de Ibai Gómez como entrenador del Real Zaragoza: "Tenemos muy claros los perfiles que queremos en cada posición"
El nuevo técnico asegura que "lo que más quiero es que el equipo genere esa identidad con la afición"
Ibai Gómez concedió su primera entrevista como entrenador del Real Zaragoza a los medios oficiales del club, donde esbozó las líneas maestras de cómo es como técnico, qué pide, cómo es su gestión con el vestuario, quién le acompaña y qué tipo de jugador quieren fichar.
Sobre los fichajes, el preparador vasco aseguró que "tenemos muy claros los perfiles que queremos para cada posición". Y la ventaja que tendrá es que prácticamente no va a seguir nadie de la infame plantilla que ha descendido a Primera RFEF, por lo que podrá hacer a su imagen y semejanza un equipo competitivo para volver al fútbol profesional.
Reconoció que, para los fichajes, "hay una secretaría técnica de mucho nivel y decidimos los dos. Son ellos (dirección deportiva) los que nos pasan los jugadores en base a los perfiles que buscamos".
Ibai Gómez afirmó que "lo que más quiero y deseo es que el equipo genere esa identidad con la afición, que se sienta identificada". Y si eso se consigue "se puede convertir en algo imparable", aunque sí que confesó que la afición está cansada de palabrería: "Es momento de pocas palabras y más hechos, de trabajar mucho, de transmitir ilusión, pasión, competitividad y que nos dejemos el alma. Esa es la forma de enganchar a la gente", dijo.
En cuanto a la gestión del vestuario, uno de los puntos fuertes de Ibai Gómez y en los que más incide para exprimir al máximo el rendimiento, aseveró que "no hay una varita mágica", pero sí que lo más importante es conocer a nivel personal a los jugadores: "En un vestuario hay diferentes personalidades y cada una integra de una manera los mensajes. Primero hay que conocerlas y ser inteligente para lograr convencerles", contó.
"En un vestuario hay diferentes personalidades y cada una integra de una manera los mensajes. Primero hay que conocerlas y ser inteligente para lograr convencerlo", explicó.
Por último, también habló de los dos ayudantes con los que llega al Real Zaragoza, que son Iñigo Larriqueta y David Vinatea: "'Larri' es mi persona de absoluta confianza. Además de capacidad de trabajo hay que tener lealtad y eso es que te digan lo que te tienen que decir y no lo que quieres escuchar. Es una persona con mucha pasión por el fútbol", afirmó de su segundo técnico. En cuanto a Vinatea, se expresó en los mismos términos: "También es muy leal y con muchos conocimientos. Me ayuda mucho en el análisis y la toma de decisiones", concluyó.
- Limpia total en el Real Zaragoza: solo cuatro canteranos tienen sitio fijo en la plantilla en Primera RFEF
- Sinan Bakis demanda al Real Zaragoza por una cláusula de su contrato
- Una auditoría interna obliga a cambiar el césped del Ibercaja Estadio: el Real Zaragoza no podrá usarlo hasta mediados de agosto
- El desgarrador mensaje de Radovanovic a este diario tras el descenso del Real Zaragoza: 'Sería mejor que hubiera muerto
- El futuro de Francho condiciona la composición de una medular muy definida
- El Real Zaragoza comunica a Pau Sans que lo considera fundamental en el proyecto
- El impacto de Ibai Gómez en el Real Zaragoza y todas las llaves del proyecto en las manos de Lalo Arantegui
- Solo quedan 6 equipos por conocer en Primera RFEF: estos son los nuevos posibles rivales del Real Zaragoza y cómo se distribuyen los grupos