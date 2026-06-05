Las primeras palabras de Ibai Gómez como entrenador del Real Zaragoza: "Tenemos muy claros los perfiles que queremos en cada posición"

Ibai Gómez concedió su primera entrevista como entrenador del Real Zaragoza a los medios oficiales del club, donde esbozó las líneas maestras de cómo es como técnico, qué pide, cómo es su gestión con el vestuario, quién le acompaña y qué tipo de jugador quieren fichar.

Sobre los fichajes, el preparador vasco aseguró que "tenemos muy claros los perfiles que queremos para cada posición". Y la ventaja que tendrá es que prácticamente no va a seguir nadie de la infame plantilla que ha descendido a Primera RFEF, por lo que podrá hacer a su imagen y semejanza un equipo competitivo para volver al fútbol profesional.

Reconoció que, para los fichajes, "hay una secretaría técnica de mucho nivel y decidimos los dos. Son ellos (dirección deportiva) los que nos pasan los jugadores en base a los perfiles que buscamos".

Ibai Gómez afirmó que "lo que más quiero y deseo es que el equipo genere esa identidad con la afición, que se sienta identificada". Y si eso se consigue "se puede convertir en algo imparable", aunque sí que confesó que la afición está cansada de palabrería: "Es momento de pocas palabras y más hechos, de trabajar mucho, de transmitir ilusión, pasión, competitividad y que nos dejemos el alma. Esa es la forma de enganchar a la gente", dijo.

En cuanto a la gestión del vestuario, uno de los puntos fuertes de Ibai Gómez y en los que más incide para exprimir al máximo el rendimiento, aseveró que "no hay una varita mágica", pero sí que lo más importante es conocer a nivel personal a los jugadores: "En un vestuario hay diferentes personalidades y cada una integra de una manera los mensajes. Primero hay que conocerlas y ser inteligente para lograr convencerles", contó.

"En un vestuario hay diferentes personalidades y cada una integra de una manera los mensajes. Primero hay que conocerlas y ser inteligente para lograr convencerlo", explicó.

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Por último, también habló de los dos ayudantes con los que llega al Real Zaragoza, que son Iñigo Larriqueta y David Vinatea: "'Larri' es mi persona de absoluta confianza. Además de capacidad de trabajo hay que tener lealtad y eso es que te digan lo que te tienen que decir y no lo que quieres escuchar. Es una persona con mucha pasión por el fútbol", afirmó de su segundo técnico. En cuanto a Vinatea, se expresó en los mismos términos: "También es muy leal y con muchos conocimientos. Me ayuda mucho en el análisis y la toma de decisiones", concluyó.