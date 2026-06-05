El Real Zaragoza se fija en Jesús de Miguel y Gastón Vallés para reforzar su delantera

El Real Zaragoza busca al menos un delantero, aunque la idea es que sean dos, contando con el regreso de Pau Sans y la factible salida traspasado de Bazdar y tras ser imposible la opción de Enol Rodríguez, con ofertas de Segunda, y de complicarse la de Víctor Mingo, al ejecutar el Arenteiro el año opcional que tiene y pedir traspaso el club gallego, ha fijado sus objetivos en el Tenerife, donde Jesús de Miguel y el uruguayo Gastón Vallés están en el punto de mira, ambos con contrato y sobre los que ha llegado ya el interés al club isleño, si bien los agentes de los dos aseguran que no tienen noticias oficiales y formales del Zaragoza. Eso sí, es mucho más que probable que el interés sí les haya llegado, al menos por vía indirecta, igual que al Tenerife.

Jesús de Miguel, de 29 años y por el que el Tenerife pagó 150.000 euros al Castellón el verano pasado, es un ariete de referencia que ha anotado 11 goles y ha dado siete asistencias en el equipo isleño en la temporada que acaba de finalizar, donde ha compartido ataque con Enric Gallego. Tiene dos años más de contrato y aunque el Tenerife le ha trasladado que puede seguir tras el ascenso la idea de la entidad isleña pasa por fichar a dos nueves para la categoría de plata y que salgan tanto De Miguel como Gastón Vallés, aunque tiene más opciones de continuar el ariete madrileño que el uruguayo.

De Miguel es un delantero cotizado para Primera RFEF y ahora mismo tiene el interés de no menos de seis equipos de esa categoría, el Hércules y la Cultural Leonesa entre ellos. En todo caso su fichaje no es sencillo porque la intención del club isleño es la de pedir un traspaso para, como mínimo, recuperar la inversión realizada en el jugador.

Marcelo Tejera, agente de Gastón Vallés, asegura que no es el Real Zaragoza uno de los cuatro equipos de Primera RFEF que quieren al uruguayo, que llegó a España a la cantera del Espanyol y que militó además de en el conjunto periquito en Segunda en la 23-24 en el Cartagena, donde estuvo cedido en la 24-25. Tras su periplo en el Efesé, se marchó a Unionistas de Salamanca la temporada pasada, para jugar en Primera RFEF y llegar al Tenerife en el pasado mercado invernal, con un traspaso de coste bajo, y firmando hasta 2028.

Gastón Vallés, en un partido con el Tenerife, al que llegó en enero pasado. / CD TENERIFE

El uruguayo, de 25 años y que ha anotado tres tantos en el conjunto isleño y otros cuatro en Unionistas, por lo que sumó siete tantos en 28 partidos en Primera RFEF, es un ariete de mayor movilidad que De Miguel, que es una referencia, y puede jugar tanto de punta de lanza como en las dos bandas. El Tenerife y el propio jugador tienen una cláusula unilateral para romper el vínculo este verano, por lo que llegaría a coste cero al Zaragoza, que ha mostrado interés en él.

También ha preguntado hace unas semanas el club zaragocista por Manu Nieto, delantero del Andorra y que Ibai Gómez ha tenido a sus órdenes. El delantero, que se formó en la cantera del Betis y pasó también por la del Cádiz, está entre las opciones, aunque de momento nada se ha avanzado desde ese diálogo inicial. Estuvo cedido por el Andorra en el Elche y en la 24-25, en el ascenso andorrano desde Primera RFEF, anotó trece tantos para jugar en 11 de los 15 partidos de Liga que estuvo Ibai esta temporada en el equipo andorrano, en cuatro de ellos de titular. También jugó en Copa con el ahora entrenador zaragocista anotando un gol.

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El punta, de 28 años, acaba contrato en junio tras fichar por el Andorra en 2022 y renovar en 2024 y su idea es seguir en Segunda, donde ha militado ya en el equipo andorrano y en el Elche, aunque tiene experiencia también en Primera RFEF, con el cuadro del Principado y con el Eldense. Esta temporada ha jugado en 32 choques oficiales, uno más en Copa, con 5 dianas ligueras y otra más en el torneo del KO y es una referencia que puede adaptarse a ambas bandas, si bien su posición natural es la de ariete.