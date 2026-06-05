El Real Zaragoza retrasa los pagos con jugadores, agentes y proveedores

El Real Zaragoza está teniendo problemas de tesorería desde hace tiempo y aplazando pagos. Así, este diario ha podido confirmar que la nómina de mayo no se ha abonado a los futbolistas, a los que se les ha comunicado que la recibirán en poco tiempo, mientras que también es previsible que sufra retraso la correspondiente a junio, la última en muchos casos, ya que hay muchos que acaban contrato o cesión y otros que lo tienen vigente tienen una cláusula de rescisión automática por parte del club por la que dejarán de pertenecer a la entidad zaragocista. El tiempo para regularizar esos pagos a la plantilla expira el 9 de julio, aunque desde el club se manifiesta el firme convencimiento de que todo estará resuelto mucho antes.

El retraso con los futbolistas es leve, en todo caso, porque el convenio que se aplica los jugadores de élite estima que tienen que cobrar la mensualidad en los últimos cinco días de cada mes. Desde la entidad zaragocista se asegura que se va a regularizar todo en pocos días con la plantilla para solucionar este problema de falta de liquidez y que el personal de adminsitración, oficinas y otros departamentos como la Ciudad Deportiva sí han cobrado esa nómina de mayo.

No pueden decir lo mismo algunos proveedores de la entidad, ya que llevan varios meses sin que les sean abonados sus servicios, mientras que las deudas también se extienden a agentes de jugadores que han operado con el Zaragoza en la última temporada, desde el verano, donde en algunos casos se han aplazdao los pagos para abonarlos en varias veces, y también en enero, donde el club estuvo especialmente activo en los fichajes, con hasta seis refuerzos, y salidas. Además, la entidad también ha vivido y tiene pendientes un buen número de juicios por despidos y reclamaciones de cantidades.

El Real Zaragoza, que tiene una cifra de negocio en Segunda en esta temporada de casi 18 millones (17,9), va a ver disminuida la misma en unos ocho millones tras el descenso a Primera RFEF, donde menguan los ingresos televisivos, estos pasan de casi siete millonese a 0,5, los de socios y patrocinios. El club anunció el pasado martes una ampliación de capital de 20 millones que tendrá que ser aprobada en la próxima Junta General de Accionistas, salvo que haya una Extraordinaria antes, y que servirá para paliar los efectos de este descenso y en la que en participarán Juan Forcén y Jorge Mas, consejero y presidente del club, respectivamente, que verán incrementada su presencia accionarial de este modo.

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Los gastos de personal, que ahora superan los 15,5 millones de euros, también se van a ver reducidos de manera notoria, no solo los de la plantilla, que en la última temporada tuvo un límite de 12,8 millones y que en la que viene en Primera RFEF va a contar con una cifra que se estima entre los 5 y los 6 millones, sino también en los diferentes departamentos de la entidad, donde la amenaza de un Expediente de Regulación de Empleo es latente, aunque de momento nada se les ha trasladado a los trabajdores de la SAD de manera definitiva, pero la amenaza de salidas y despidos es latente.