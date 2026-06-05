El Real Zaragoza, el único descendido 'mudo': los otros seis clubs que han bajado en Primera y Segunda ya han hablado a sus aficionados

Dos comunicados, uno instantes después de que se diera el descenso en el Estadio de Gran Canaria en Las Palmas, señal de que este estaba ya más que asumido, sin perdir perdón y sacando pecho de los 65 millones invertidos por Real Z LLC y otro tras el consejo de administración del martes, donde se formaliza la salida de Fernando López de la dirección general y se anuncia la ampliación de capital de 20 millones, y la autoentrevista el miércoles 27 con el presidente Jorge Mas han sido los mensajes que el zaragocismo ha recibido tras el varapalo más fuerte en su historia. Ni una palabra pronunciada de sus dirigentes, ni el propio Jorge Mas, al que solo se ha podido leer, ni por los siempre escondidos y consejeros Juan Forcén o Mariano Aguilar ni tampoco, aunque ya no puede hablar a través de su cargo tras su despido, de Fernando López. Eso será hasta el lunes, donde Lalo Arantegui, director deportivo zaragocista desde marzo, tomará por fin la palabra

El caso del Real Zaragoza es único entre los siete clubs profesionales que han bajado, ya sea de Primera a Segunda o, como es el caso del zaragocista, para dar con sus huesos en en la categoría de bronce, en el fútbol semiprofesional que supone la Primera RFEF. Oviedo, Mallorca y Girona se ha n explicado ante sus seguidores y tamnbién lo han hecho el Huesca, esta misma semana, la Cultural Leonesa o el Mirandés, y eso que el club jabato descendió hace ahora solo 5 días. El Zaragoza no ha tenido a bien dirigirse a sus seguidores, nadie de la propiedad y del consejo lo ha hecho y Lalo Arantegui, director deportivo, ha pospuesto su presentación del proyecto deportivo hasta que alguien cerrara de viva voz el fracaso de este curso pasado, pero ha tenido que cambiar esa premisa y hablar este lunes antes de que lo haga alguien de la entidad.

En Primera, el Oviedo bajó el 11 de mayo, y la semana pasada, el 28, ya se pudo escuchar a Jesús Martínez, presidente del grupo Pachuca, que tiene entre sus clubs al oviedista, analizar los errores cometidos tras volver a la élite hace solo un año. En el Mallorca, que bajó el 23 de mayo, hubo una comparecencia un día después de su CEO de Negocio, Alfonso Díaz, y el de Fútbol, Pablo Ortells, para hablar del descenso y el propietario del club, Andy Kohlberg, publicó un vídeo el lunes 25 respaldando la labor de sus dos hombres fuertes en el día a día del club balear. Además, Ortells ha dado alguna entrevista también en esta semana. Mientras, el Girona, que también perdió su puesto en la élite el 23 de mayo, hizo una rueda de prensa este jueves en la que estuvieron Delfi Geli, presidente de la SAD, Pere Guardiola, presidente del consejo, Quique Cárcel, director deportivo, e Ignacio Más-Bagà, CEO de la entidad.

El Mirandés, con menos tiempo

En Segunda, más de lo mismo en el resto de clubs salvo este Zaragoza mudo. Alfredo Merino, presidente del Mirandés, ha hablado ya en varios medios, donde además de lamentar el descenso ha repetido la injusticia que ha vido el club con los arbitrajes ("Siento una impotencia enorme, han matado al Mirandés", ha dicho) y dará una rueda de prensa la próxima semana.

En la Cultural Leonesa, donde el presidente es Mohd Khalifa Al-Suwaidi, que apenas aparece por León, ya que el club lo controla la Academia Aspire en Catar, su consejera ejecutiva, Natichu Alvarado, habló unos días antes de consumarse el descenso el 24 de mayo y desde entonces, Asier Goiria, director deportivo desde principios de ese mes, desde el 5, ha comparecido dos veces ante los medios, para decir adiós al míster Rubén de la Barrera y para presentar este jueves a Jandro Castro, nuevo técnico, hablando en ambas ocasiones de pasado y de presente de la entidad leonesa.

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Doble presencia en el Huesca

Resta el Huesca, que descendió el mismo día que el Zaragoza y en el que sus aficionados, además del comunicado tras bajar, ya han tenido la oportunidad de escuchar a Agustín Lasaosa, su presidente, y Ricardo Mur, su consejero delegado, hablando del descenso, de los errores cometidos en este año, sobre todo en la planificación deportiva, y haciendo propósito de enmienda.