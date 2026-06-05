Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, anunciará el lunes las bajas y los primeros fichajes
El dirigente hablará en rueda de prensa en el Ibercaja Estadio
La clásica rueda de prensa de Lalo Arantegui postemporada será este próximo lunes a las 12.30 horas en el Ibercaja Estadio. El director deportivo será el primer integrante de la entidad que hable ante los medios de comunicación tras el descenso de categoría pese a que vino ya con el mercado de invierno terminado y sin incidencia en la planificación deportiva.
En la comparecencia se espera que el dirigente, igual que hiciera en su anterior etapa como director deportivo del club, anuncie la situación de la plantilla del Real Zaragoza como plato fuerte. Es decir, bajas seguras, situaciones especiales (como la de Francho Serrano), el regreso de los cedidos, cláusulas de desenganche y, sobre todo, anuncie los primeros fichajes del próximo curso.
De hecho, según diversas fuentes, ya tiene a al menos media docena de futbolistas firmados. Dos de ellos ya se conocen, aunque no oficialmente. El primero es Jaume Jardí, mediapunta del Nástic de Tarragona; mientras que el segundo es el zaragozano Rubén Díez, ya que él mismo confirmó hace unos días que vuelve a casa en su despedida del Ceuta, donde ascendió a Segunda y logró con solvencia la permanencia.
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