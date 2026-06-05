Tobajas y Vadillo serán los líderes del Aragón y el Real Zaragoza descarta por ahora una cesión

El Real Zaragoza tiene claro que el Deportivo Aragón debe recuperar el tiempo perdido y acometer el retorno inmediato a Segunda RFEF tras el descenso del curso pasado. Y en esta misión, las figuras de Iker Vadillo y de Jaime Tobajas son fundamentales. Por eso, la intención del club ahora mismo es la de que ambos se queden en el filial y no salgan cedidos.

Ta nto Tobajas como Vadillo cuentan ya con experiencia en convocatorias con el primer equipo y, de hecho, Tobajas ya ha debutado. Fue el pasado 17 de mayo, cuando el aragonés disputó los últimos minutos del duelo ante el Sporting en el Ibercaja Estadio sustituyendo a otro canterano, Hugo Pinilla. Vadillo, en cambio, ha estado en el banquillo en varias ocasiones, pero todavía no se ha estrenado.

La directriz del Zaragoza está clara. Vadillo y Tobajas alternarán su presencia en el Deportivo Aragón, con el que jugarán cada semana, con los entrenamientos en un primer equipo al que accederán en caso de ser necesario. Tobajas, de 19 años, y Vadillo (20) son dos de los valores más emergentes de la cantera zaragocista y el club no quiere perderlos de vista ni siquiera a través de un préstamo, una opción que llegó a valorarse desde algún sector de la entidad pero que, a día de hoy, no se contempla.

Iker Vadillo, en un entrenamiento con el primer equipo. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Además, Ibai Gómez, nuevo entrenador blanquillo, quiere ver a los dos canteranos de cerca. Por eso, todo apunta a que los dos formarán parte de la pretemporada del primer equipo, que dará comienzo a partir del 20 de julio. Si Ibai no dice lo contrario, Vadillo y Tobajas serán esenciales en el Deportivo Aragón y trabajarán habitualmente a las órdenes de Gómez, que será el que decida acerca de su presencia con el primer equipo.

Vadillo, que cumplirá 21 años en septiembre, llegó a las categorías inferiores del Real Zaragoza en 2015, en edad alevín, quemando etapas hasta alcanzar el División de Honor Juvenil en la temporada 2023-24. Disputó la temporada pasada en el CD Caspe, mientras que en la actual, el extremo ha jugado con el Robres en Tercera Aragonesa, entrando igualmente en dinámica habitual con el CD Ebro. En febrero, el extremo goleador, volvió al Zaragoza.

Tobajas, por su parte, es un mediapunta ligero y descarado formado en el Santo Domingo Juventud y el Ebro que llegó a la Ciudad Deportiva en edad cadete.