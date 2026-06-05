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¿Se puede vender o consumir bebidas alcohólicas en Primera RFEF? Esto dice la normativa

Al contrario que en Segunda División, donde está prohibido, la regulación es competencia de la federación y no de LaLiga

Aficionados del Real Zaragoza y la SD Huesca, antes del derbi amistoso en el Ibercaja Estadio.

Aficionados del Real Zaragoza y la SD Huesca, antes del derbi amistoso en el Ibercaja Estadio. / RUBÉN RUIZ

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Bruno Palacio

Con el descenso de Segunda División de los dos equipos aragoneses y su salida del fútbol profesional son muchas las dudas que han aparecido para los aficionados que se adentran por primera vez en una categoría desconocida y con distinta regulación. Los cambios en Primera RFEF llegan a nivel organizativo, con dos grupos en vez de una Liga unificada, a nivel de objetivos y promoción, con solo una plaza de ascenso directo, y también estructura deportiva, con distintos requisitos para la confección de las plantillas en el aspecto de las fichas senior mínimas.

El cambio es total en el fútbol semiprofesional. Incluso en el apartado arbitral, una herramienta tan arraigada y conocida como el VAR cambia para dar lugar a un sistema parecido pero con más limitaciones. No obstante, una de las cuestiones que más incertidumbre ha generado es la de la normativa sobre el consumo de alcohol en los estadios de fútbol de la categoría de bronce.

Aquí, sin embargo, prácticamente nada cambia. La prohibición, de la misma forma que ocurre tanto en Primera como en Segunda División, es total y absoluta en Primera Federación. No se puede introducir en el cambo bebidas alcohólicas, de la misma forma que tampoco está permitido venderlas ni, por su puesto, consumirlas dentro del mismo.

Partido fútbol Real Zaragoza - SD Huesca Estadio Ibercaja fan Zone

Un 'dj' actúa en la previa del derbi amistoso entre el Real Zaragoza y la SD Huesca. / RUBÉN RUIZ

La norma, que se aplica con carácter general desde Primera División hasta Tercera Federación, es decir, en las cinco categorías del fútbol nacional, tiene su origen en la ley de 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Así, el único cambio respecto al fútbol profesional es el órgano encargado de revisar el protocolo.

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En Primera y Segunda, la prohibición de vender o introducir las bebidas que se consideran alcohólicas, las que tiene una graduación superior al 1 %, es una competencia de LaLiga, mientras que en las tres siguientes es de la Real Federación Española de Fútbol. Así, el BOE recoge que las sanciones para espectadores contemplan la expulsión inmediata del recinto, con multas de entre 3.000 y 60.000 euros por infracciones graves, y de hasta 650.000 para las muy graves.

Partido fútbol Real Zaragoza - SD Huesca Estadio Ibercaja fan Zone

Aficionados del Real Zaragoza en los alrededores del Ibercaja Estadio antes del derbi amistoso ante la SD Huesca. / RUBÉN RUIZ

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