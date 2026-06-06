Detenidos 24 miembros del Ligallo Fondo Norte por diversos altercados violentos en partidos del Real Zaragoza

La profunda crisis deportiva e institucional que ha atravesado el Real Zaragoza durante la temporada 2025/2026, culminada con el descenso a Primera RFEF, ha generado un clima de creciente tensión entre una parte de la afición blanquilla. El malestar por los resultados, la gestión del club y la pérdida de categoría se ha traducido durante los últimos meses en numerosas protestas y muestras de descontento. Sin embargo, algunas de esas expresiones han derivado presuntamente en conductas delictivas que ahora han desembocado en una importante operación policial contra integrantes del grupo ultra Ligallo Fondo Norte.

Aficionados zaragocistas, durante el partido disputado en el Ibercaja Estadio ante el Almería. / Jaime Galindo

La Policía Nacional ha informado de la detención de 24 miembros de este colectivo en el marco de varias investigaciones relacionadas con delitos de riña tumultuaria, atentado contra agentes de la autoridad, resistencia y desórdenes públicos cometidos en distintos encuentros disputados por el Real Zaragoza durante el tramo final de la temporada.

Las actuaciones más recientes se han saldado con la detención de 20 personas durante el pasado fin de semana, una de ellas menor de edad. Según la Policía, diez de los arrestados carecían de antecedentes, mientras que otros nueve cuentan con historial policial por hechos similares.

Los incidentes de Huesca y Valladolid

La principal investigación se centra en los altercados registrados el pasado 26 de abril antes del encuentro entre la SD Huesca y el Real Zaragoza en El Alcoraz. Según el relato policial, entre 30 y 40 ultras zaragocistas rompieron el cordón de seguridad establecido en la zona de aficionados y se dirigieron hasta el Bar Vibras, lugar habitual de reunión de seguidores oscenses.

En ese establecimiento se encontraban aficionados del Huesca, entre ellos integrantes del grupo Alcorzados, con el que Ligallo Fondo Norte mantiene una histórica rivalidad tanto deportiva como ideológica. La Policía sostiene que los ultras zaragocistas iniciaron el enfrentamiento utilizando piedras, botellas y sillas, obligando a intervenir a los agentes desplegados en el dispositivo de seguridad y a efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP).

Aficionados zaragocistas muestran su enfado al final del partido ante el Sporting. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La actuación policial evitó que la pelea alcanzara mayores dimensiones y provocó la huida de los presuntos agresores por las calles cercanas. Tras semanas de investigación, grabaciones policiales e identificaciones realizadas durante el operativo permitieron reconocer a 19 implicados.

Además, uno de los detenidos ha sido vinculado también a otra riña tumultuaria ocurrida el 9 de mayo en Valladolid, tras el partido considerado de alto riesgo entre el Real Valladolid y el Real Zaragoza. La pelea, registrada en las inmediaciones del estadio José Zorrilla, se saldó con dos agentes de la UIP y una menor heridos.

Amenazas a jugadores y altercados en el recibimiento al equipo

Estas detenciones se suman a otras cuatro practicadas el pasado 17 de mayo como resultado de dos investigaciones paralelas. Una de ellas estaba relacionada con las amenazas y actos de acoso sufridos por directivos y futbolistas del Real Zaragoza, así como por familiares de algunos jugadores.

La Policía atribuye estos hechos a varios integrantes del grupo ultra, aunque únicamente pudo identificar a uno de ellos. Según la investigación, además de participar en pintadas con mensajes amenazantes dirigidos al club y a miembros de la plantilla, el detenido habría llegado a acosar a varios futbolistas en las proximidades de sus domicilios.

La segunda investigación se refiere a los incidentes ocurridos antes del encuentro entre el Real Zaragoza y el Ceuta, disputado el 18 de abril. Según la versión policial, un grupo de ultras permaneció oculto bajo un puente de la autovía A-2 para evitar ser detectado y sorprendió al convoy que escoltaba al autobús del equipo hacia el estadio. La invasión de la calzada, acompañada del uso de material pirotécnico, obligó a intervenir a las UIP para garantizar el paso seguro de los vehículos.

Tensión a la salida del autobús del Real Zaragoza del Ibercaja Estadio. / GALINDO / IBÁÑEZ

Durante esa actuación se produjeron lanzamientos de objetos contra los agentes y uno de ellos resultó lesionado tras recibir un golpe con el mástil de una bandera. Por estos hechos también figura como investigado, aunque no detenido, el supuesto líder de Ligallo Fondo Norte, al considerar la Policía que pudo haber ordenado o facilitado la actuación de varios miembros del grupo.

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Los hechos investigados podrían derivar además en sanciones administrativas en aplicación de la Ley contra la violencia en el deporte. Paralelamente, la Policía mantiene abiertas nuevas líneas de investigación sobre otros incidentes atribuidos presuntamente a miembros de Ligallo Fondo Norte, entre ellos los ataques con piedras al autobús del Real Zaragoza registrados los pasados 28 de marzo y 2 de mayo.