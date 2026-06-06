El filial del Atlético se queda sin ascenso y podría ser rival del Real Zaragoza en Primera RFEF

El Atlético de Madrid B se quedó sin ascenso a Segunda después de caer (0-1) en la vuelta de su eliminatoria ante la Ponferradina, con la que había empatado sin goles en la ida. De este modo, el cuadro colchonero se une al Real Madrid B, que también se queda sin ascenso después de caer, el viernes, en la Nova Creu Alta ante el Sabadell.

El resto de las eliminatorias por el ascenso a Segunda A se disputarán esta tarde. El Zamora deberá remontar si quiere seguir soñando ante un Villarreal B que ya se impuso en el encuentro de ida por un contundente 2-0. El duelo, que comenzará a las 18.30 horas, dirimirá el rival del Sabadell en la pugna por un puesto en la categoría de plata del fútbol nacional. El cuadro catalán remontó el viernes un 2-.0 adverso ante el Real Madrid Castilla (3-0).

Celta Fortuna y CE Europa se ven las caras (16.15) en Balaídos en un choque de vuelta muy abierto tras el 1-1 de la ida. El vencedor de la eliminatoria se jugará el ascenso frente a la Ponferradina.

De este modo, los dos filiales madrileños serán rivales de los tres aragoneses (Zaragoza, Huesca y Teruel) en caso de que todos ellos compartan grupo la próxima campaña en Primera RFEF, algo que todavía está por determinar, si bien el Huesca ya ha solicitado no estar en el mismo grupo que el Real Zaragoza.