Los dos mejores jugadores de Portugal tienen pasado en el Real Zaragoza: han marcado casi 60 goles esta temporada

Los clubes pusieron punto final a su temporada la pasada semana en casi toda Europa para dar paso a un Mundial 2026 que promete ser apasionante. Mientras los jugadores no mundialistas disfrutan de sus vacaciones, los responsables de la dirección deportiva hacen balance de la campaña 2025-26. También lo hacen las competiciones que han aprovechado su primera semana libre para repartir los premios a mejor jugador y no han tardado mucho en hacer sus propios onces ideales.

Como todos los inicios de verano, los aficionados del Real Zaragoza, tras sufrir el durísimo varapalo del descenso a Primera RFEF, han investigado cómo les va la carrera a exjugadores de esta larga etapa en Segunda División y hay algunos que incluso han sido considerados los mejores de su competición.

Portugal se ha convertido en el destino elegido por muchos exzaragocistas tras abandonar el club, algunos por la puerta grande como Luis Suárez, que llegó como sustituto de Gyokeres al Sporting CP, u otros sin pena ni gloria como Bermejo, que pretendía dar un salto en su carrera y nunca ha logrado imponerse en el Gil Vicente. Tampoco le ha ido muy mal a Larra, que ha sido el héroe de la salvación del Casa Pia anotando un gol para asegurar la permanencia en su último partido en el club.

Más de 30 goles y un Mundial a la espera

La Liga Portugal ha considerado que dos ex del Real Zaragoza han sido los mejores de la temporada: Luis Suárez en la máxima categoría y Juan Muñoz en Segunda Liga. La temporada de Luis Suárez ha sido espectacular a pesar de que su equipo haya terminado el curso sin levantar un gran título. El colombiano, que será la referencia ofensiva de su país en el Mundial 2026, ha marcado un total de 36 goles esta campaña, pero ha visto como el Torreense daba la sorpresa en la Taça de Portugal y le dejaba sin un título. Anteriormente su equipo ya había perdido la Liga a manos del FC Porto y también caía en semifinales de Taça da Liga frente al Vitória SC. Lo que sí es verdad es que los leoninos compitieron muy bien en Champions League alcanzando los cuartos de final donde fueron eliminados por el finalista Arsenal.

Luis Suárez celebra su gol frente al Gil Vicente en el José Alvalade / EFE

Según los datos compartidos por Liga Portugal, Luis Suárez ha recibido un total de diez galardones como mejor jugador del partido superando a otras estrellas de la competición como Froholdt, Ricardo Horta o Pavlidis. El mediocentro danés del Porto ha sido también galardonado como MVP del campeonato.

Noticias relacionadas

Cerca del ascenso

Por su parte, Juan Muñoz también ha dado un nivel excepcional en el União Leiria, que se ha quedado muy cerca de poder disputar el playoff de ascenso a la máxima categoría del fútbol luso. El delantero sevillano ha marcado un total de 21 goles en total esta campaña siendo el máximo goleador de su equipo y el segundo mejor de la competición solamente por detrás de André Clovis. Juan Muñoz ha recibido un total de 8 premios como mejor jugador del encuentro. Cabe recordar que el Leiria tuvo que jugar varios partidos lejos de su estadio después de que el temporal destrozase por completo la ciudad incluyendo el campo de fútbol.