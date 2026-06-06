El Real Zaragoza mantiene la confianza en la llegada de Fuoli aunque el Sabadell ascienda a Segunda

El Real Zaragoza mantiene intacta su confianza en que Diego Fuoli jugará en el equipo aragonés la próxima temporada aunque el Sabadell acabe ascendiendo a Segunda A. El meta, que ha completado una excepcional campaña en el equipo catalán, volvió a ser determinante en el partido de vuelta de la primera ronda del playoff por el ascenso que culminó con remontada del Sabadell ante el Real Madrid Castilla (3-0), lo que clasifica a la escuadra arlequinada para la ronda final por subir a la categoría de plata que disputará, previsiblemente, frente al Villarreal B, que dispone de dos tantos de renta ante el Zamora.

La amenaza del ascenso del Sabadell y la posibilidad de jugar en Segunda podrían poner en serio peligro el retorno a casa del portero aragonés, que, además, tiene un año más de contrato (que serían dos en caso de ascenso) con el club catalán. Sin embargo, en el seno del Real Zaragoza se mantiene intacto el plan inicial, que pasa por entregar el marco zaragocista a Fuoli, de 28 años, y convertirlo en uno de los principales activos del conjunto aragonés de cara al intento de retorno inmediato a Segunda.

Así que, por ahora, cualquier alternativa queda relegada, si bien la clasificación del Sabadell para la ronda final del playoff obliga a esperar al Zaragoza para abordar la ofensiva total y lograr la adquisición del cancerbero, lo que pasaría, inexcusablemente, por el pago de una cantidad económica al Sabadell, que ya tendría conocimiento, a través del entorno del jugador, de su deseo de volver a casa.

Pero está por ver cuál es la actitud del la entidad catalana en la operación y si el club catalán exige el importe íntegro de la cláusula de rescisión de Fuoli o se muestra abierto a la negociación. En cambio, el acuerdo con el meta se presenta mucho más factible. Solo en caso de que, finalmente, el Sabadell se mostrara inflexible en dejar salir al aragonés, el Zaragoza activaría otras opciones, pero la intención es apurar al máximo por Fuoli.

En realidad, el director deportivo zaragocista, Lalo Arantegui, lleva tiempo diseñando la próxima plantilla con Fuoli como elemento clave en una portería en la que todavía no estaría del todo claro quién sería el segundo meta. Descartado Calavia, que saldrá del club, el Zaragoza medita si ofrecer la renovación a Obón, pero lo que tiene más claro es que el juvenil Manolache, en el que el club tiene depositadas grandes esperanzas, será el tercer portero del primer equipo.

Fuoli, nacido en Zaragoza y con fuertes vínculos afectivos en la ciudad, está siendo uno de los mejores porteros de Primera RFEF esta temporada. Lalo ya pretendió su fichaje en el verano de 2020, pero el retraso del desenlace de la Liga en Segunda y en los playoffs de ascenso en concreto imposibilitó ese regreso del portero, centrado ahora, como no puede ser de otro modo, en la lucha por el ascenso a Segunda.

Formado en las categorías inferiores del Stadium Casablanca, el guardameta salió en 2015 para dar el salto al juvenil del 'submarino amarillo', pasar más tarde por el Villarreal C y por el filial, en el que militó hasta junio de 2020, aunque no consiguió debutar en el primer equipo castellonense en partido oficial. En ese verano pudo ocupar la plaza de Álvaro Ratón como segundo arquero zaragocista, y esa fue la idea, pero ese mencionado retraso de la competición hizo que acabara firmando por el Sabadell para jugar en la categoría de plata, sin tener apenas espacio (solo dos partidos, uno de Liga y uno de Copa), con el equipo arlequinado antes de marcharse como tercer arquero al Almería, tanto en Segunda (21-22) como en Primera (22-23), jugando solo un partido con el cuadro almeriense. En los tres últimos años su carrera ha estado en Primera RFEF, en el San Fernando, el Tarazona y el Sabadell, donde ha sido, de largo, el menos goleado del grupo 2 de Primera RFEF.