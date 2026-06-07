Los aficionados lo tienen claro: "El Real Zaragoza es mucho más grande que todo esto"

La temporada más dolorosa en la historia del Real Zaragoza ha terminado con el peor de los desenlaces posibles: el descenso a Primera RFEF. Un golpe de realidad que, pese al mazazo que supone, en absoluto ha pillado desprevenida a una afición que ha observado durante las últimas campañas cómo el club seguía jugando con fuego mientras ya se estaba quemando. La valoración de los seguidores del conjunto blanquillo coincide en que la caída no obedece a un accidente casual, sino que es el resultado acumulado de años de errores en cadena y de una entidad que apenas ha pensado en lo futbolístico.

La opinión más extendida es que el descenso venía anunciándose desde hace mucho. "Es un descenso que se lleva fraguando bastante tiempo, bastantes años. No hay una causa principal, es un cúmulo de todo", resume Guillermo Nazar. El primer foco apunta a la directiva: "Han solventado gran parte de la deuda y por eso hay que estarles agradecidos, pero creo que han llegado solo para hacer negocio. En lo deportivo han fracasado porque son gente inepta, sinceramente".

El mismo diagnóstico, y con la misma contundencia, lo comparte Javier Aragón: "El descenso es el resultado de una planificación nefasta, no solo en lo deportivo, sino en todas las áreas. El Real Zaragoza ha demostrado que al menos estos últimos años está dirigido por gente a la que le importa más el negocio. Si el fútbol lo dejas en un segundo plano o no le das la importancia que verdaderamente merece, pasan cosas como la que ha pasado este año".

Si el fútbol lo dejas en un segundo plano o no le das la importancia que verdaderamente merece, pasan cosas como la que ha pasado este año Javier Aragón — Aficionado del Real Zaragoza

Para otros, el germen del desastre llega con la destitución de Juan Carlos Cordero y el posterior fichaje de Txema Indias. "No por la decisión de nombres, sino por los tiempos. Echas a tu director deportivo y dejas una dirección vacía que no planifica la próxima temporada hasta la llegada de Indias en junio. Intentar confeccionar una plantilla en tan poco tiempo es misión imposible. De la plantilla del año pasado no quedó absolutamente nadie: tienes que hacer un equipo de cero con las sobras del resto de equipos", analiza Mario González.

En este sentido, la figura de Indias se lleva buena parta de la crítica de la afición. "Se contrató a un director deportivo que simplemente es un títere en manos de los que mandan. Hacía fichajes más por lo que le decían que por su propio trabajo", afirma Nazar, quien señala como resultado "una plantilla con mucha falta de calidad, con jugadores que además parecía desde fuera que no estaban muy implicados". A ese error se suma, según González, haber insistido en Gabi a pesar de haber comprobado sus limitaciones como técnico: "Lo habías tenido a principios de la temporada pasada para ver que no era un entrenador válido para Segunda División. A pesar de ello confías en él, y es otro de los pasos que te llevan hacia el descenso".

La suerte, o su falta, ha sido la sentencia. "Siempre le ha salido cruz", resume Aragón. "No ha habido prácticamente ningún atisbo de que este equipo se salvaba; solo un par de semanas has podido pensar que era posible". Además, la pérdida del factor campo, con un Ibercaja Estadio que apenas ha visto victorias, agravó aún más la situación. "Nos ha lastrado muchísimo, de una forma increíble", subraya Aragón. Pero también la plantilla ha notado la ausencia de fortuna: "Has tenido siempre lesionados o jugadores que se han borrado. Apuestas importantes como Valery o Akouokou no te han sumado nada. Que te ocurra todo esto es catastrófico", añade González.

Fieles pese a todo

El descalabro deportivo no ha quebrado el vínculo con el club. La renovación del ánimo es una decisión que viene con el sentimiento blanquillo, sin importar la Liga en la que compita el equipo. "En Primera, en Segunda o en tercera, creo que el Real Zaragoza es mucho más grande que todo esto y va mucho más allá de categorías. El sentimiento es independiente", sostiene Nazar, abonado desde los 3 años (hace 20). La misma convicción la expresa Aragón, socio desde hace 14 años: "Hasta que el Real Zaragoza desaparezca, seguiré siendo abonado". Al igual que hace González, con 11 años de carné: "Pase lo que pase, sigo pensando en volver a abonarme el año que viene". De igual manera, sostienen que el equipo seguirá estando apoyado por su afición allá donde vaya: "la gente no va a cambiar y va a seguir como lleva estos años", confirma Aragón.

Entre tanto ruido, un nombre genera consenso: Lalo Arantegui. "De las pocas cosas en las que se ha acertado", considera Nazar quien recuerda que se trata de un director deportivo que invita a tener esperanza: "Ha sido cuando más cerca hemos estado de Primera División". González coincide en que "parece que tiene una idea muy clara de la plantilla", y Aragón destaca su capacidad para "montar equipos mezclando talento y veteranía", algo que considera fundamental en la categoría.

Los jugadores que más han rendido y luchado por la camiseta al final de temporada han sido los de la cantera. Dotar al equipo de una gran cantidad de aragoneses puede hacer que en los momentos duros se levante más fácil Mario González — Aficionado del Real Zaragoza

Por su parte, el nuevo técnico, Ibai Gómez, genera una expectación más contenida. "Parece que viene con hambre y con ganas, que es lo que necesitamos ahora", resume Aragón, quien recuerda la "lección de fútbol bastante importante" que el Andorra de Ibai le dio al Zaragoza esta temporada. González hace una lectura más analítica: "Su bagaje como entrenador es pobre en experiencia, pero cuando se marcha del Andorra, los aficionados pedían paciencia y no les gustaba su marcha. Si has creado esa identidad con una afición, puede ser por algo".

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También causa simpatía la idea de aragonesizar la plantilla. "Los jugadores que más han rendido y luchado por la camiseta al final de temporada han sido los de la cantera. Dotar al equipo de una gran cantidad de aragoneses puede hacer que en los momentos duros se levante más fácil, porque no habrá jugadores que no sientan el escudo", argumenta González. Así, asegura Aragón, la ilusión volverá: "Si sabes mezclar esas cosas y hacer un equipo divertido con la idea de Ibai, la ilusión poco a poco se irá recobrando y terminaremos volcadísimos".