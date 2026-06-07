El aragonés Javi Roda antepone su deseo de volver al Real Zaragoza a seguir en Primera con el Elche

El aragonés Javi Roda regresará al Real Zaragoza para asumir el trabajo con los porteros en el club, aunque con especial dedicación al primer equipo. Roda es la figura elegida por el club para formar parte de esa reestructuración que se pretende acometer en la Ciudad Deportiva y que incluye el desarrollo específico por posiciones. Roda será el encargado de diseñar, gestionar y ejecutar el trabajo con los cancerberos, eso sí, desde su puesto de preparador de porteros del primer equipo integrado en el cuerpo técnico de Ibai Gómez.

El acuerdo con el zaragozano es total a falta solo de la firma y será de larga duración. El proyecto y la vuelta a casa han convencido a Roda, que tenía una oferta para renovar con el Elche, donde ha trabajado en las dos últimas temporadas con un gran resultado. Y es que el cuadro ilicitano, con Eder Sarabia al mando, logró el ascenso a Primera División en la 24-25 y firmó una meritoria permanencia en la recién concluida 25-26, con Roda formando parte de ese cuerpo técnico.

Ahora, sin embargo, la etapa del aragonés en el Elche toca a su fin para que el especialista en cancerberos emprenda una nueva aventura en casa. Allí, volverá a coincidir con gente a la que conoce bien. Entre ellos, el analista Pablo Quílez, o David Navarro y Néstor Pérez, miembros del cuerpo técnico en el tramo final del curso pasado y que ahora desempeñarán otras funciones. Navarro asumirá el área de Metodología que queda vacante tras el final de contrato de José Luis Arjol, y Pérez se ha incorporado a la secretaría técnica a las órdenes de Lalo Arantegui.

Precisamente, Roda se deshizo en elogios hacia Navarro y Pérez al pronunciarse, en declaraciones hace unos meses a este diario, acerca de la elección de ambos por parte de Lalo para intentar reflotar una nave a la deriva. «Nada hay más bonito que entrenar al equipo de tu tierra y al que más quieres. El Zaragoza lo es todo para David, como para todos los que tenemos ese sentimiento que no se puede explicar si no se lleva dentro», expuso entonces Roda.

«Nada hay más bonito que entrenar al equipo de tu tierra y al que más quieres. El Zaragoza lo es todo para David, como para todos los que tenemos ese sentimiento que no se puede explicar si no se lleva dentro», declaró Roda hace solo unos meses a este diario

Ahora, el preparador de porteros, que este domingo cumplió 45 años, regresa al Real Zaragoza, en cuya cantera ya trabajó durante años y tras una exitosa trayectoria y experiencia contrastada en clubs como la AD Alcorcón, CD Lugo, Sariñena, Ejea o CD Ebro antes de recalar en el Elche, al que deja ahora para cumplir un sueño, el de volver a casa en el peor momento en la historia del Real Zaragoza.