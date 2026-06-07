Raúl Sanllehí, exdirector general del Real Zaragoza, dimite como jefe de Operaciones del Inter de Miami y deja a Jorge Mas

Raúl Sanllehí, exdirector general del Real Zaragoza y desde hace dos años director de operaciones del Inter de Miami, ha dejado el club norteamericano. Aunque su salida se hará efectiva en unos días, el catalán, según fuentes cercanas al Inter consultadas por este diario, ya habría dejado de ejercer, tras presentar su dimisión, en la franquicia propiedad de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza.

Sin que hayan trascendido los motivos de la ruptura, no estarían relacionados, según esas mismas fuentes, con un improbable regreso de Sanllehí al Real Zaragoza, en el que ejerció como CEO durante dos temporadas y fue la cabeza visible del proyecto liderado por la propiedad. El club aragonés se encuentra inmerso desde hace semanas en la búsqueda de un nuevo director general tras la destitución de Fernando López, relevo en el cargo del propio Sanllehí.

El catalán, con más de dos decadas de experiencia en el fútbol de elite tras haber trabajado en FC Barcelona ,Arsenal, ECA, UEFA o FIFA, dejó el Zaragoza, también por voluntad propia, en julio de 2024 "desgastado y vaciado" tras dos temporadas lejos de culminar ese "proyecto de ascenso" que lideraba desde los despachos y como enlace con la propiedad.

Hombre de números y experto negociador, Sanllehí, sucesor en el cargo de Luis Carlos Cuartero (ahora asesor en la sombra del consejero Juan Forcen) abandonó el Zaragoza para que su cargo fuera posteriormente cubierto por Fernando López, que también ha durado solo dos años. En su caso, ha sido la propiedad la que ha decidido prescindir de sus servicios tras la peor temporada en la historia del club marcada por el descenso a primera RFEF y la consiguiente salida del fútbol profesional.