El Real Zaragoza cierra el fichaje de Arnatz Peña como segundo portero por petición expresa de Ibai Gómez

El Real Zaragoza ha cerrado el fichaje del portero vasco Arnatz Peña, de 25 años, que llega al equipo aragonés por petición expresa del técnico Ibai Gómez y para ejercer de segundo de Diego Fuoli, el elegido para ser titular la próxima temporada a expensas de que la negociación con el Sabadell llegue a buen término incluso si el cuadro arlequinado consigue el ascenso a Segunda.

La incorporación, abrochada ya y que podría ser anunciada este lunes por Lalo Arantegui junto a las de Rubén Díez y Jardí, aparta definitivamente de la futura plantilla a Obón, que, al igual que Calavia, no seguirá en el Zaragoza. El tercer portero será, en principio, Manolache, un cancerbero juvenil en el que el club tiene depositadas grandes esperanzas de cara al futuro.

Arnatz coincidió con Ibai en el Arenas de Getxo, donde ha jugado las dos últimas temporadas y acaba contrato. Fue en la primera de ellas (la 24-25, en Segunda RFEF) cuando fue dirigido por el actual técnico del Zaragoza, que le entregó la titularidad en una decena de partidos. En la campaña recién concluida, en Primera RFEF, Arnatz ha disputado 18 encuentros.

Portero de destacado juego con los pies y corta estatura (1.78 metros), el vizcaíno jugará en el Zaragoza ante la insistencia de Ibai, cuya decisión ha sido determinante para que el club se incline finalmente por incorporar dos porteros. Uno de ellos será Peña, que llegará como agente libre para ser la alternativa a Fuoli, el gran deseado y en el que la dirección deportiva encabezada por Lalo Arantegui sigue confiando en incorporar. El acuerdo con el meta aragonés se da por seguro pero, al tener contrato (un año más que serían dos en caso de ascenso) con el Sabadell, el Zaragoza está abocado a negociar con el club catalán, inmerso de lleno en la disputa por el ascenso a Segunda en la que ya ha alcanzado la ronda final del playoff tras haber eliminado al Real Madrid Castilla.

De este modo, la portería del Zaragoza experimenta un vuelco total respecto a la pasada temporada. Ni uno solo de los cuatro porteros que entraron en las convocatorias del primer equipo (Andrada, ya entrenando con el Monterrey, Adrián, Obón y Calavia) seguirá en el club, que ya cuenta con el nuevo meta suplente mientras espera a Fuoli, por el que está abocado a realizar un desembolso en forma de traspaso.