El Real Zaragoza cierra el fichaje de Arnatz Peña como segundo portero por petición expresa de Ibai Gómez
El meta, de 25 años, coincidió con el técnico en el Arenas de Getxo y su incorporación, diseñada para ser suplente de Fuoli, deja sin sitio a Obón
El Real Zaragoza ha cerrado el fichaje del portero vasco Arnatz Peña, de 25 años, que llega al equipo aragonés por petición expresa del técnico Ibai Gómez y para ejercer de segundo de Diego Fuoli, el elegido para ser titular la próxima temporada a expensas de que la negociación con el Sabadell llegue a buen término incluso si el cuadro arlequinado consigue el ascenso a Segunda.
La incorporación, abrochada ya y que podría ser anunciada este lunes por Lalo Arantegui junto a las de Rubén Díez y Jardí, aparta definitivamente de la futura plantilla a Obón, que, al igual que Calavia, no seguirá en el Zaragoza. El tercer portero será, en principio, Manolache, un cancerbero juvenil en el que el club tiene depositadas grandes esperanzas de cara al futuro.
Arnatz coincidió con Ibai en el Arenas de Getxo, donde ha jugado las dos últimas temporadas y acaba contrato. Fue en la primera de ellas (la 24-25, en Segunda RFEF) cuando fue dirigido por el actual técnico del Zaragoza, que le entregó la titularidad en una decena de partidos. En la campaña recién concluida, en Primera RFEF, Arnatz ha disputado 18 encuentros.
Portero de destacado juego con los pies y corta estatura (1.78 metros), el vizcaíno jugará en el Zaragoza ante la insistencia de Ibai, cuya decisión ha sido determinante para que el club se incline finalmente por incorporar dos porteros. Uno de ellos será Peña, que llegará como agente libre para ser la alternativa a Fuoli, el gran deseado y en el que la dirección deportiva encabezada por Lalo Arantegui sigue confiando en incorporar. El acuerdo con el meta aragonés se da por seguro pero, al tener contrato (un año más que serían dos en caso de ascenso) con el Sabadell, el Zaragoza está abocado a negociar con el club catalán, inmerso de lleno en la disputa por el ascenso a Segunda en la que ya ha alcanzado la ronda final del playoff tras haber eliminado al Real Madrid Castilla.
De este modo, la portería del Zaragoza experimenta un vuelco total respecto a la pasada temporada. Ni uno solo de los cuatro porteros que entraron en las convocatorias del primer equipo (Andrada, ya entrenando con el Monterrey, Adrián, Obón y Calavia) seguirá en el club, que ya cuenta con el nuevo meta suplente mientras espera a Fuoli, por el que está abocado a realizar un desembolso en forma de traspaso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Limpia total en el Real Zaragoza: solo cuatro canteranos tienen sitio fijo en la plantilla en Primera RFEF
- Una auditoría interna obliga a cambiar el césped del Ibercaja Estadio: el Real Zaragoza no podrá usarlo hasta mediados de agosto
- El desgarrador mensaje de Radovanovic a este diario tras el descenso del Real Zaragoza: 'Sería mejor que hubiera muerto
- El futuro de Francho condiciona la composición de una medular muy definida
- El mensaje del entrenador del Málaga hacia el Real Zaragoza pidiendo cariño y respeto hacia el zaragocismo
- El Real Zaragoza mantiene la confianza en la llegada de Fuoli aunque el Sabadell ascienda a Segunda
- El impacto de Ibai Gómez en el Real Zaragoza y todas las llaves del proyecto en las manos de Lalo Arantegui
- Solo quedan 6 equipos por conocer en Primera RFEF: estos son los nuevos posibles rivales del Real Zaragoza y cómo se distribuyen los grupos