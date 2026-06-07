Sinan Bakis, jugador del Real Zaragoza: "Le pongo un 6 sobre 10 a mi etapa, quería demostrar mucho más, pero siempre lo di todo"

La temporada ha terminado y con ella su etapa en el Real Zaragoza. ¿Qué valoración haces de estas tres temporadas que ha estado aquí?

Fueron tres años intensos, con altibajos y con una cesión en Polonia de por medio. Desde el punto de vista deportivo, esperaba más, pero aprendí mucho y crecí tanto como persona y como futbolista profesional.

"Nunca me sentí tan cómodo en Zaragoza como en Andorra, y ese tipo de cosas a veces influyen mucho. Pero no lo veo como una excusa"

Llegó en 2023 con la carta de libertad como un fichaje estrella tras marcar doce goles con Andorra, pero al final se quedó muy lejos de ese nivel, ¿verdad?

Sí, es cierto. Las expectativas eran altas, incluidas las mías. Andorra y Zaragoza son clubs muy diferentes. Desafortunadamente, nunca me sentí tan cómodo en Zaragoza como en Andorra, y ese tipo de cosas a veces influyen mucho. Pero no lo veo como una excusa. Conozco mi calidad y sé que podría haber dado mucho más de mí.

¿Y esta temporada? Podría haberse ido al Vanspor, pero se quedó. Gabi no contó con usted, luego jugó bastante con Sellés y en la recta final, ya con David Navarro, no volvió a jugar. ¿Qué opina de eso?

Tuve oportunidades de irme, pero decidí quedarme y luchar. Hubo épocas en las que jugué y marqué, y otras en las que no lo hice y había que aceptarlo y estar preparado por si llegaba la oportunidad; así es el fútbol. Pero nunca dejé de trabajar duro y esforzarme al máximo.

"Los números hablan por sí solos. A pesar de haber jugado solo 9 partidos de 42 encuentros de Liga, el equipo sumó 14 puntos conmigo en la cancha. Sin mí, solo logró 20 puntos en 33 partidos"

Al final solo jugó en esta temporada nueve partidos, al margen de dos en Copa, y anotó dos goles.

Pero le voy a decir una cosa, a pesar de haber jugado solo 9 partidos de 42 encuentros de Liga, el equipo sumó 14 puntos conmigo en la cancha, un promedio de 1,5 puntos por partido, lo he mirado. Sin mí, el equipo obtuvo 20 puntos en 33 partidos, con un promedio de 0,6 puntos por partido. Los números hablan por sí solos: aporté mi granito de arena y estoy orgulloso de haber ayudado al equipo.

¿Se sintió en buena forma física durante estos tres años en Zaragoza? ¿Está bien su rodilla?

Sí, de verdad que sí, físicamente siempre me sentí bien. Mi rodilla está muy bien y siempre en ese aspecto físico y mentalmente me vi preparado para ayudar al equipo.

Tuvo una cesión en el Górnik en la 24-25 que derivó en una reclamación por la reducción salarial en un 50% después de ese año. ¿Cuál es la situación actual?

Se está esperando la decisión del tribunal laboral (Juzgado de lo Social) y no puedo decir nada más. Estuve un año allí y el Górnik es un gran club con una afición extraordinaria. La Liga polaca está en camino de convertirse en una competición importante.

"(¿La demanda?) Se está esperando la decisión del tribunal laboral y no puedo decir nada más. Estuve un año allí y el Górnik es un gran club con una afición extraordinaria"

Su salida coincide con el descenso del Real Zaragoza. Un momento muy triste para irse, ¿no?

Es muy triste, sin duda, ese descenso a la tercera categoría que al final no pudimos evitar. Un club como el Zaragoza merece jugar en una Liga superior y no en Primera RFEF, pero es la realidad que ahora toca asumir y a la que adaptarse. Siento mucho lo sucedido sobre todo por todos los empleados del club, que siempre estuvieron ahí para nosotros los jugadores y siempre dieron lo mejor de sí. Ha sido una pena todo.

¿Qué significa el Real Zaragoza en su carrera?

Lo primero, que fue una etapa complicada, pero de la que me llevo mucho, tanto a nivel profesional como personal. Conocí a mucha gente valiosa durante este tiempo y eso es muy importante para mí.

¿Cuáles son sus deseos para el Real Zaragoza de cara al futuro? Imagino que espera que regrese a Segunda División lo antes posible y, posteriormente, a Primera.

Por supuesto que sí. El Zaragoza es un club muy grande. Espero que vuelva a tener éxito pronto y, a largo plazo, que regrese al lugar que le corresponde, a la élite en España porque son muchos años los que lleva sin estar ahí. Seguiré siempre que pueda al equipo.

¿Qué futuro le espera en su carrera? ¿Hay algún club interesado ya en usted?

Hay conversaciones en curso, pero aún no se ha tomado ninguna decisión. Me siento en forma y sigo entrenando a diario. Tengo mucha ilusión de afrontar el próximo reto con todas las ganas y fuerza, sabiendo que puedo dar mucho.

¿Qué calificación le da a su paso por el Zaragoza durante estos últimos tres años?

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Probablemente le doy un 6 sobre 10 a mi etapa aquí. Soy autocrítico y sé que quería demostrar mucho más. Sin embargo, siempre lo di todo por el club. Se nota incluso en los pocos minutos que jugué esta temporada y estoy orgulloso de no haber dejado nunca de trabajar duro para mejorar.