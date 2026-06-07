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El Villarreal B y el Europa caen en el playoff y estarán en Primera RFEF con el Real Zaragoza

El Celta Fortuna se medirá con la Ponferradina y el Zamora con el Sabadell para marcar los dos ascensos a Segunda que restan y completar con los que caigan la tercera categoría

Los jugadores del Celta Fortuna celebran la victoria ante el Europa.

Los jugadores del Celta Fortuna celebran la victoria ante el Europa. / CELTA DE VIGO

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Santiago Valero

Santiago Valero

El Celta Fortuna, filial del equipo vigués, jugará la final por el ascenso a Segunda tras derrotar por 3-2 en la prórroga al Europa, que se queda en primera RFEF y que puede ser rival del Real Zaragoza, el Huesca y el Teruel si se consolida la división este oeste. Mientras, el Zamora pudo remontar ante el Villarreal B y jugará ante el Sabadell por una plaza en la categoría de plata, ya que la otra se la disputarán entre el Celta Fortuna y la Ponferradina. Los que caigan en esos duelos se quedarán en Primera RFEF para cerrar los 40 equipos en ese campeonato.

El Celta Fortuna se jugará el ascenso a Segunda División tras superar una eliminatoria de absoluta locura ante el Europa en Balaídos, resuelta en una prórroga de infarto. El filial celeste, que ya había visto cómo el conjunto catalán golpeaba primero y mantenía el pulso con el doblete de Jordi Cano, encontró en Hugo González a su gran salvador con dos goles desde el punto de penalti que equilibraron un partido repleto de tensión, polémica y alternativas constantes tras el 1-1 en la primera parte de la eliminatoria, en el partido de ida en tierras catalanas. Ya en la prórroga fue cuando apareció un Ángel Arcos salvador para firmar el 3-2 definitivo y desatar la locura en Balaídos que mantiene vivo el sueño del ascenso por primera vez en su historia.

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El portero del Villarreal B ataja el balón en un ataque del Zamora.

El portero del Villarreal B ataja el balón en un ataque del Zamora. / VILLARREAL CF

No menos emoción tuvo el cruce entre el Zamora y el Villarreal B, que fue al estadio Ruta de la Plata con un 2-0 a favor y que no supo aguantarlo tras marcar pronto el equipo zamorano por obra de Carlos Ramos para que la expulsión de Gaitán en el filial groguet al final del primer acto facilitara el camino de los locales, que no pudieron marcar hasta los últimos instantes del duelo, con una pena máxima que transformó Carlos Ramos en el 98. En la prórroga, el Villarreal B, pese a tener un hombre menos y dado que caía eliminado por tener el peor puesto en el campeonato regular, llevó el peso del partido, pero no pudo hacer el gol salvador.

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