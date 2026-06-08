El canterano del Real Madrid que Mourinho mandó al Real Zaragoza: "Me sentó en una barra del bar y me dijo que me tenía que marchar"

Ya es oficial que Florentino Pérez será el presidente del Real Madrid hasta 2030 tras vencer a Riquelme en las elecciones celebradas este domingo. El mandatario ya tiene cerradas varias incorporaciones de cara a la próxima temporada con el único objetivo de volver a levantar títulos como la Liga o la deseada Champions League. El entrenador elegido por Florentino Pérez es José Mourinho, por quien pagará 15 millones de euros al Benfica para regresar al Real Madrid y poner orden a un vestuario dividido en los últimos años.

El técnico portugués, que no consiguió esta temporada su objetivo de meter al Benfica en Champions League, volverá al fútbol español después de una década en la que no ha logrado los éxitos que se esperaban sumando a su largo palmarés una Conference League con la Roma, una Europa League con el Manchester United y una Premier con el Chelsea. La personalidad de Mourinho es idolatrada por un sector del Santiago Bernabéu que recuerda con afecto todas las polémicas vividas con el FC Barcelona de Pep Guardiola.

Fueron muchos los jugadores del Real Madrid que pasaron por la tutela del técnico de Setúbal durante su anterior etapa en la capital de España: Cristiano Ronaldo, Benzema, Kaká, Higuaín, Pepe, Casillas o Coentrao. Dentro de la larga lista de futbolistas hay uno que el propio Mourinho mandó cedido al Real Zaragoza después de que el Real Madrid anunciase el fichaje por diez millones de euros de Varane.

Mourinho en su llegada al Aeropuerto de Zaragoza / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

"Me llamó para decirme que contaba conmigo"

David Mateos, un auténtico trotamundos del fútbol, dio una entrevista hace unos meses al pódcast Offsider en el que recordaba su salida del Real Madrid y llegada a la capital aragonesa en un momento complicado. El central había regresado a la disciplina madridista después de una cesión en el AEK de Atenas muy provechosa con Manolo Jiménez como entrenador y futbolistas muy conocidos como Manolas o Delas. "Querían que siguiese y Mourinho me llamó para decirme que contaba conmigo".

Nada más regresar a Madrid, el central volvió a reunirse con Mourinho que le comunicó la necesidad de volver a salir del equipo. "Me sentó en la barra del bar de Valdebebas, te hemos dicho que no siguieses cedido en Grecia porque tenías un hueco, pero tienes que volver a marcharte porque acaban de comprar a Varane por diez millones de euros. Me tuve que marchar cedido", recuerda Mateos que prefería haberse quedado en Grecia antes de jugar en el Real Zaragoza en la temporada 2011-12 y rechazar las ofertas del Betis y Levante.

David Mateos durante un entrenamiento del Real Zaragoza / EPA

"Un año terrorífico"

"Mi abuelo era del Zaragoza, tenía familia allí y Juankar, que había jugado conmigo en el Castilla, también había firmado. No me imaginaba que iba a ser un año terrorífico, pero de terror. Un año muy difícil, no era mi estilo de juego y la temporada fue muy mala porque no ganamos, estás en descenso. Aprendí mucho, pero sufrí mucho porque es una plaza muy complicada. Es muy incómodo jugar cuando las cosas van mal. La afición es muy exigente", analiza el central que solamente jugó una quincena de partidos en el Zaragoza porque tuvo una rotura muscular grave.

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"Hubo un día que iba con Juankar y mi mujer al cine y unos aficionados nos dijeron que nos fuésemos para casa por la situación del equipo. Luego, gracias a Dios nos salvamos en la última jornada", confirma Mateos que fue una pieza clave para Javier Aguirre, pero no tuvo tanto protagonismo con Manolo Jiménez. "Cuando volví de la lesión, juego de mediocentro defensivo un rato y nos remontan. No podía abrir Twitter, una época malísima", concluye su discurso sobre su pasado en el Real Zaragoza.