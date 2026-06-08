Jorge Mas, Forcén, Aguilar, la ‘X’ de la SAD y el control de mando del Real Zaragoza

El fiasco fue histórico, de una dimensión deportiva desconocida en los últimos 80 años. Como no podía ser de otra manera, las consecuencias también están teniendo un alcance extraordinario. Por el momento, la catastrófica temporada del equipo aragonés se llevó por delante a Gabi Fernández, las ilusiones de Emilio Larraz, a Rubén Sellés y el sueño de David Navarro. Además le costó el cargo a Txema Indias, el director deportivo autor material de una plantilla lamentable el pasado verano que no consiguió arreglar en invierno. En solo unos meses, Indias dilapidó un enorme caudal de dinero, el mayor límite salarial del club en esta etapa en Segunda División.

El último en caer ha sido Fernando López, director general de la SAD desde que hizo las maletas desde Ottawa en 2024 y relevó a Raúl Sanllehí, que como ejecutivo veterano tuvo el olfato fino y decidió tomar las de Villadiego. Por la puerta de salida ya se han ido varias personas realmente importantes en la estructura de mando institucional y deportivo del Real Zaragoza 25-26, el que quedará en el recuerdo colectivo como el peor de toda su historia, que va camino de los cien años.

Por la puerta de entrada, el club inició la reestructuración en mitad de la temporada para ganar tiempo y no perderlo como hizo con Indias en la última campaña. Junio es tarde para todo en el lenguaje del fútbol. Lo primero que cambió de arriba abajo fue la dirección deportiva, el motor de cualquier equipo y que aquí estaba completamente gripado desde hacía tiempo. La SAD incorporó a Lalo Arantegui como gran cerebro del próximo proyecto, a Fran Gracia como secretario técnico y a Quique García y Néstor Pérez en ese mismo grupo de trabajo.

Jorge Mas, en un brindis por Navidad. / REAL ZARAGOZA

El Real Zaragoza no pudo evitar un descenso que parecía inevitable pero que, quizá, se hubiera podido esquivar con otras decisiones. Así es como hemos llegado a este punto tan triste de la historia. El equipo está en su peor momento deportivo. La SAD ya ha anunciado una ampliación de capital de 20 millones de euros para afrontar pagos, cubrir deudas y garantizar la viabilidad del proyecto.

Lo que todavía queda por comprobar es cómo afectará ese movimiento de placas tectónicas económicas dentro del capital al peso accionarial de cada una de las sociedades que lo conforman. Hasta ahora aquí ha mandado quien ha mandado y usted sabe perfectamente quiénes son por mucho que el propio Real Zaragoza lo haya negado las veces que fuesen necesarias. La figura de Mariano Aguilar ha sido siempre el enlace necesario entre lo que se ve y lo que no se ve.

Todavía hay que comprobar si los efectos del cataclismo tienen más consecuencias en la cúspide de la pirámide, más allá de la dirección general, la deportiva, el entrenador y la plantilla, y en su base, en el grupo de trabajadores ordinarios de la SAD. Ver si dentro de la propiedad se produce una reorganización, con nuevos flujos, nuevos contrapesos y nuevas referencias de mando. Necesarias son.