Así juega el portero Anartz Peña: gran capacidad con el balón en los pies, valentía bajo palos y el lastre de la estatura

Anartz Peña (Balmaseda, 27-03-2001) será el nuevo portero del Real Zaragoza, criado en la cantera de Lezama, donde estuvo de infantiles a juveniles, es un arquero no excesivamente alto, ya que solo mide 1,79 metros (1,76 según sus palabras), y que destaca por sus reflejos bajo palos y sobre todo por su juego de pies, algo esencial para Ibai Gómez, para el fútbol del entrenador bilbaíno. Es una petición expresa, ya que ambos coincidieron en la temporada 24-25 en el Arenas, donde eso sí Anartz no fue el guardameta que más jugó con el ahora preparador zaragocista, puesto que solo lo hizo en 10 partidos de ese ascenso con el conjunto de Getxo de Segunda RFEF a Primera, con Iker Galindo ganándole el puesto en muchos de los encuentros.

En ese concepto de dominar la posesión, de salir jugando desde atrás para atraer al rival y general los espacios, el plan que usa Ibai, el juego con el portero es esencial y ese es el gran valor del nuevo arquero zaragocista, que domina bien el pase en corto y en largo y que es notable en la interpretación del fútbol de posesión. "Tiene un juego de pies de escándalo y es importante con para el sistema que tiene Ibai", aseguraba a este diario alguien que le ha acompañado en la mayor parte de esos dos años en el Arenas.

“Diría que soy un portero tranquilo, tengo bastantes reflejos y en el juego con el pie también creo que puedo aportar. Al final estuve 7 o 8 años en Lezama y en el juego con el pie te insisten mucho", aseguraba en 2023 en una entrevista en Deia el entonces portero del Deusto, que tras el paso por el Balmaseda fue su siguiente etapa tras salir de Lezama, donde sin duda fue la altura lo que le lastró para no poder dar el salto más allá de juveniles. "Si midiera 1,90 estaba en Primera División... ¡Porterazo!", señaló el propio Ibai Gómez hace un mes y medio tras un gran partido de Arnatz ante el Mérida, donde sus paradas sostuvieron a su equipo en el campo de Fadura y pusieron en bandeja la permanencia sellada una semana después.

Anartz realiza una estirada en un partido del Arenas. / ARENAS DE GETXO

“Me lastró bastante, como he dicho antes, el tema de la altura. En Primera División, la mayoría de porteros tiene una planta de la leche, son súper grandes, de 1,85 metros o más. Yo me salía un poco de ese perfil, mido 1,76, por ahí más o menos”, añadía en esa entrevista sobre su etapa en la que se quedó lejos de triunfar en la cantera del Athletic, donde sí mejoró mucho y creció en el apartado técnico y táctico. Esa agilidad bajo palos, que le ha hecho protagonizar algunas de las mejores intervenciones en Primera RFEF en esta temporada, se sitúa como su segunda mejor virtud para un arquero de 25 años valiente en las salidas y fiable en sus movimientos en la portería.

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Al Arenas llegó con Oscar Sampayo, director deportivo entonces del club vasco y exguardameta, y en su primera temporada, la del ascenso, jugó en 10 partidos, encajando 5 goles, mientras que en Primera RFEF su protagonismo ha sido mayor en un Arenas que ha logrado una histórica y tranquila permanencia en la categoría de bronce. Ha jugado más que Oier Gastesi, cedido por el Athletic de Bilbao, que jugó en 14 partidos por los 18 que le dio a Peña el técnico Ion Erice, con seis para Sergio Aragoneses, que llegó a préstamo por el Tenerife. El entrenador buscó esa alternancia bajo palos en el conjunto de Getxo. “Todos queremos jugar, está claro, y hemos ido rotando. Cuando hay competencia, es lo que toca. Creo que nos ha ayudado a los tres a estar mejor y a ayudar más al equipo”, aseguraba a finales de abril en El Correo Anartz, que ahora llegará al Zaragoza donde tendrá que competir en principio con Diego Fuoli, gran objetivo para los palos zaragocistas aun en un escenario de ascenso a Segunda del Sabadell, donde milita el portero zaragozano.