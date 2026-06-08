Lalo anuncia un cambio "total" en el Real Zaragoza y no echa balones fuera: "El objetivo no es solo ascender, sino cómo vamos a ascender"

Se echa tanto de menos el discurso llano y directo y la gallardía para dar la cara en el Real Zaragoza que el mensaje de Lalo Arantegui suena casi a música celestial para el zaragocismo. El director deportivo, además de detallar la composición y planificación de la plantilla, dejó claro en su comparecencia ante los medios que el descenso a Primera RFEF ha sido dramático para un club sumido en el peor momento de su existencia, pero también puede tener algo positivo más allá de la limpia total obligada. Y es que la caída obliga a empezar de cero y a sanar desde la erradicación de lo podrido. "Lo único positivo del descenso es que tienes un lienzo en blanco, con una idea de juego y nuevos jugadores", apuntó el aragonés.

En este sentido, la misión está clara: "El objetivo no es solo ascender, sino cómo vamos a ascender" y apeló a la idea "valiente y atrevida" de Ibai Gómez, que atendía desde la primera fila.

Pero la metamorfosis ha de ir mucho más allá. El cambio no solo ha de alcanzar al equipo sino a todo el club. "Estoy convencido de que habrá un cambio grande en el club a nivel deportivo. No puede volver a ocurrir que se anuncien 25 bajas de jugadores porque se debe tener una estabilidad deportiva", subrayó Lalo, que manda un mensaje de "ilusión" al aficionado. "Esa idea valiente del cuerpo técnico la vamos a fabricar desde el alevín B al primer equipo. Es una idea que tenemos clara desde la propiedad hasta la dirección deportiva. Será un año de cambios en el que tenemos que volver a ganarnos la confianza de la gente".

No hay preferencia alguna en cuanto a rivales o grupo en Primera RFEF (el Huesca ya ha pedido no coincidir con el Zaragoza): "Si somos un proyecto ambicioso no podemos preocuparnos por esas cosas. Siempre se ha dicho que el grupo mediterráneo es más fuerte, pero apenas se ha hablado de ello" y confirmó que el Zaragoza estará "entre los presupuestos más fuertes de la categoría aunque también lo éramos el año pasado. No vamos a ganar solo con el escudo o el presupuesto, nos esperan baches".