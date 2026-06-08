Lalo confirma que Javier Garcés dirigirá la cantera y anuncia "muchos cambios" en la Ciudad Deportiva: "Ya hemos frenado varias salidas"

Como no podía ser de otro modo, la profunda reestructuración que se avecina en el Real Zaragoza también afectará, y de lo lindo, a la cantera. Lalo Arantegui, que confirmó el nombramiento de Javier Garcés como nuevo director de cantera, anunció "muchos cambios" que incluirán la "forma de trabajar".

Esas modificaciones se trasladarán, la semana que viene, a las familias a través de una reunión con las familias, a las que se detallarán esas variaciones que, según Lalo, alcanzarán "tanto a la metodología como al trabajo individualizado".

Pero la realidad es que las primeras reuniones ya se han celebrado y, de hecho, Arantegui asegura que gracias a ellas "hemos frenado varias salidas" de jugadores de las categorías base. "Comienza otro proyecto en el fútbol base. Debemos convencer a las familias de que el mejor sitio para estar es este respetando a las que crean que lo mejor es irse a otro club", indicó Lalo, que reitera la apuesta por la cantera esbozada ya el curso pasado, en su presentación oficial como director deportivo en sustitución de Txema Indias: "Tenemos una apuesta clara por jugadores formados en la Ciudad Deportiva y el entrenador (Ibai) también cree en esta idea. Habrá muchos cambios en el fútbol base, hay mucho trabajo por delante", asegura.