Lalo, sobre el descenso del Real Zaragoza: "No ha sido problema de cuerpo técnico, a nivel de plantilla no estábamos preparados ni teníamos capacidad para ganar"
El director deportivo vuelve a ser el primero en dar la cara: "No me siento representante de nadie"
Santiago Valero
Un comunicado vacío apenas unos minutos después del descenso, una entrevista al presidente elaborada y publicada por el club y un comunicado de despedida de Fernando López, el único pagano hasta ahora del mayor drama en la historia del Real Zaragoza, después, Lalo Arantegui volvió a ser el primer miembro del club en dar la cara ante la afición. "Es pronto para poder ilusionar", asume el aragonés, que no entra al trapo a la hora de valorar si se encuentra cómodo o no en ese papel de portavoz ante la masa social: "Es un año de volver a ilusionar desde la pasión y la intensidad. Por nuestra parte no va a quedar", dejó claro Lalo, que advierte que "no me siento representante de nadie, estamos en una situación dura y el consejo ya ha expuesto cómo se siente".
"La propiedad está preocupada, todos perdemos. Vamos a jugar en una categoría más cercana al filial que al primer equipo. Me transmiten tranquilidad, ilusión y se comprometen con un presupuesto para una temporada que será intensa y peligrosa".
Atrás queda un descenso traumático que, según el director deportivo, se veía venir: "Llevábamos tiempo jugando con fuego", asume antes de eximir al cuerpo técnico de una responsabilidad directa. "No hemos descendido por el cuerpo técnico. Recuerdo que antes del nombramiento de David Navarro hice una buena ronda de llamadas pero no crea que había tantos dispuestos a venir. Llegamos a creer que estábamos capacitados para revertir la situación. No teníamos capacidad para ganar y no estuvimos a la altura en momentos clave. A nivel de plantilla no estábamos preparados para darle la vuelta".
- Limpia total en el Real Zaragoza: solo cuatro canteranos tienen sitio fijo en la plantilla en Primera RFEF
- El Real Zaragoza cierra el fichaje de Anartz Peña como segundo portero por petición expresa de Ibai Gómez
- El desgarrador mensaje de Radovanovic a este diario tras el descenso del Real Zaragoza: 'Sería mejor que hubiera muerto
- El futuro de Francho condiciona la composición de una medular muy definida
- Raúl Sanllehí, exdirector general del Real Zaragoza, dimite como jefe de Operaciones del Inter de Miami y deja a Jorge Mas
- El Real Zaragoza mantiene la confianza en la llegada de Fuoli aunque el Sabadell ascienda a Segunda
- El impacto de Ibai Gómez en el Real Zaragoza y todas las llaves del proyecto en las manos de Lalo Arantegui
- Solo quedan 6 equipos por conocer en Primera RFEF: estos son los nuevos posibles rivales del Real Zaragoza y cómo se distribuyen los grupos