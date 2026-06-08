Lalo, sobre el descenso del Real Zaragoza: "No ha sido problema de cuerpo técnico, a nivel de plantilla no estábamos preparados ni teníamos capacidad para ganar"

Un comunicado vacío apenas unos minutos después del descenso, una entrevista al presidente elaborada y publicada por el club y un comunicado de despedida de Fernando López, el único pagano hasta ahora del mayor drama en la historia del Real Zaragoza, después, Lalo Arantegui volvió a ser el primer miembro del club en dar la cara ante la afición. "Es pronto para poder ilusionar", asume el aragonés, que no entra al trapo a la hora de valorar si se encuentra cómodo o no en ese papel de portavoz ante la masa social: "Es un año de volver a ilusionar desde la pasión y la intensidad. Por nuestra parte no va a quedar", dejó claro Lalo, que advierte que "no me siento representante de nadie, estamos en una situación dura y el consejo ya ha expuesto cómo se siente".

"La propiedad está preocupada, todos perdemos. Vamos a jugar en una categoría más cercana al filial que al primer equipo. Me transmiten tranquilidad, ilusión y se comprometen con un presupuesto para una temporada que será intensa y peligrosa".

Atrás queda un descenso traumático que, según el director deportivo, se veía venir: "Llevábamos tiempo jugando con fuego", asume antes de eximir al cuerpo técnico de una responsabilidad directa. "No hemos descendido por el cuerpo técnico. Recuerdo que antes del nombramiento de David Navarro hice una buena ronda de llamadas pero no crea que había tantos dispuestos a venir. Llegamos a creer que estábamos capacitados para revertir la situación. No teníamos capacidad para ganar y no estuvimos a la altura en momentos clave. A nivel de plantilla no estábamos preparados para darle la vuelta".