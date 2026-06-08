El Real Zaragoza se desplazará a Boltaña en pretemporada y el trofeo Lapetra será el 8 de agosto
Los días 16 y 17 de julio se llevarán a cabo las pruebas médicas y las sesiones de trabajo, en Zaragoza la primera semana, comenzarán el día 20
Santiago Valero
Esta vez sí, Boltaña acogerá al Real Zaragoza en pretemporada. Tras la caótica planificación del pasado verano, marcada por la ausencia de director deportivo hasta bien entrado el mes de junio (el club decidió esperar lo que hiciera falta a Txema Indias), en esta ocasión las cosas vuelven a hacerse con tiempo a través de Lalo Arantegui, que este lunes ha confirmado que la localidad pirenaica acogerá al Zaragoza durante una semana desde el domingo 26 de julio. De este modo, Boltaña vuelve a escena para tomar el relevo de Los Ángeles de San Rafael y Benasque, que acogieron los dos ministages el curso pasado.
El stage se realizará tras la primera semana de trabajo de una plantilla que se someterá, los días 16 y 17 de julio, a los pertinentes exámenes médicos para, el 20, comenzar las seis semanas completas de trabajo a las órdenes de Ibai Gómez. La primera de ellas se llevará a cabo íntegramente en la Ciudad Deportiva e incluirá un partidillo de entrenamiento frente al Deportivo Aragón el viernes 24.
"Además, se disputarán una serie de partidos amistosos durante esta pretemporada que serán confirmados próximamente", expone el club, que recuerda que el inicio de la competición será el último fin de semana de agosto. Antes, el día 8, el Ibercaja Estadio acogerá el trofeo Memorial Carlos Lapetra con rival aún por confirmar.
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