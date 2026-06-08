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Real Zaragoza
Rueda de prensa de Lalo Arantegui para anunciar salidas y fichajes en el Real Zaragoza
Sigue con nosotros la esperada comparecencia del director deportivo del equipo blanquillo
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La expectación es máxima porque se espera un buen puñado de anuncios, tanto de entradas como de salidas
En pocos minutos, Lalo Arantegui comparecerá en la sala de prensa del Ibercaja Estadio
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