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Rueda de prensa de Lalo Arantegui para anunciar salidas y fichajes en el Real Zaragoza

Sigue con nosotros la esperada comparecencia del director deportivo del equipo blanquillo

Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, posa en la Ciudad Deportiva.

Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, posa en la Ciudad Deportiva. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

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Arturo Pola

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Directo | Lalo Arantegui anuncia los primeros fichajes y las salidas del Real Zaragoza

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Rueda de prensa de Lalo Arantegui para anunciar salidas y fichajes en el Real Zaragoza

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