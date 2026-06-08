Más salidas de la cantera del Real Zaragoza: el Valencia ficha a Jorge Miguel Priego (2014) y Mario Júlvez (2013)

El final de temporada ha traído un importante número de salidas de jugadores importantes del fútbol base aragonés. El Real Zaragoza, como ha pasado en los últimos años, también se ha visto afectado por el éxodo de jóvenes futbolistas que fichan por otras canteras profesionales del fútbol español. Los dos últimos en confirmar su adiós a la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza han sido el alevín Jorge Miguel Priego (2014) y el infantil Mario Júlvez (2013), que jugarán la próxima temporada en el Valencia.

El conjunto valencianista lleva bastante tiempo fijándose en el fútbol base aragonés para reforzar su cantera. Tras confirmar hace menos de un mes los fichajes de Abel Massoko, cadete del 2011 del CD Oliver, y Lander Sancho, infantil de primer año del Racing Club Zaragoza, el Valencia ha vuelto a firmar a dos jóvenes aragoneses con mucha proyección como Jorge Miguel Priego y Mario Júlvez.

"Una etapa que nunca olvidaré"

Priego es un talentoso centrocampista zurdo que ha liderado al Alevín Preferente del Real Zaragoza esta temporada. Formado en el Amistad, el jovencísimo futbolista del 2014 dio el salto a la Ciudad Deportiva hace dos años y esta temporada también ha formado parte de la Selección Aragonesa Sub-12.

"Hace dos años llegué al Real Zaragoza con mucha ilusión y hoy me toca despedirme de una etapa que nunca olvidaré. Han sido dos años increíbles en los que he aprendido muchísimo, he crecido como jugador y como persona y he conocido compañeros y entrenadores que siempre llevaré conmigo. Quiero dar las gracias a todas las personas que han formado parte de este camino. Gracias por ayudarme, enseñarme y hacerme disfrutar cada día", ha escrito el jugador en su despedida del Real Zaragoza en su perfil de Instagram en las que también ha mostrado su visita a Paterna.

"Siento mucha tristeza"

Por otro lado, Mario Júlvez es un año mayor que Priego y ha sido una pieza fundamental en el Primera Infantil. Se trata de un central con planta, buena salida de balón y contundente en los duelos que llegó a la Ciudad Deportiva en su primer año de alevín procedente del CD Ebro. El joven defensa, que será infantil de segundo año, compartirá equipo con otro zaragozano como Lander Sancho.

"Me toca decir adiós a una etapa muy importante de mi vida. Me voy del Zaragoza para empezar una nueva aventura, aunque estoy ilusionado por lo que viene, también siento mucha tristeza por dejar atrás a personas tan importantes. Gracias Zaragoza por brindarme estos tres años, han sido fantásticos, pero toca decir adiós. Nunca os olvidaré", ha escrito el joven central en su perfil de Instagram.

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Otras salidas al Valencia

Cabe recordar que el Valencia CF ya fichó dos jóvenes del fútbol aragonés el año pasado. El central Álex García (2011) se incorporó al conjunto che a mitad de temporada procedente del CD Oliver tras brillar en el campeonato de selecciones autonómicas sub-14. Además, el conjunto valencianista también incorporó el pasado verano al centrocampista Daniel Sancho desde el Primera Cadete del Real Zaragoza.