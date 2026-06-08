Tachi renueva, Lalo confía en la continuidad de Francho y dejan el Real Zaragoza hasta 26 jugadores

El director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui, detalló el estado de la plantilla en estos momentos, con hasta 26 salidas respecto a la temporada pasada, la renovación de Tachi, que tenía contrato hasta 2027 y que prorroga su vínculo a la baja por su deseo de seguir una temporada y otra opcional, la confianza en la continuidad de Francho, que no es sencilla por el esfuerzo pedido al jugador, y no cierra la de Samed Bazdar, asegurando que no se van a regalar jugadores, mientras que con otro cedido que regresa, Adrián Liso, sí se mostró más flexible para una salida que es segura en este verano.

"Una rueda de prensa con 25 bajas (26 contando la no ejecución de Vallejo) no se puede volver a repetir. Tenemos que crear un proyecto de la nada", aseguró el director deportivo zaragocista sobre el estado de una plantilla donde la remodelación es tan amplia como se esperaba. Lalo comenzó su rueda de prensa detallando las bajas, entre las que están los cedisos que regresan a sus clubs: Esteban Andrada (Monterrey), Rober (NEC Nijmegen), Adrián Rodríguez (Alavés), Kenan Kodro (Ferencváros), Paul Akouokou (Lyon), Nikola Cumic (Rubin Kazan) y Juan Larios (Southampton).

Mientras, con otros 19 jugadores se producen salidas, en algunos casos por acabar contrato ( Pablo Insua, Mario Soberón, Toni Moya, Raúl Guti, Sinan Bakis, Carlos Pomares, Jawad El Yamiq, Martín Aguirregabiria, Willy Agada, Mawuli Mensah, Jaime Vallejo –que estaba cedido en el Eldense- y Luis Carbonell) y por otro por la rescisión establecida tras el descenso (Keidi Bare, Dani Gómez, Aleksandar Radovanovic, Sebas Moyano, Paulino De la Fuente y Valery Fernández) o acordada (Tasende). Con Vallejo no se ejecutan los tres años opcionales que tenía y con Tasende que tenía una cláusula de cesión se ha alcanzado un acuerdo de rescisión por los dos, que le quedaban: "Con todas las personas que he nombrado he hablado personalmente. Cuando he dicho jugadores que no continúan, son situaciones ya cerradas", dijo Lalo al respecto y sobre el caso de Tasende.

A Tachi, que ha vivido un año, su primero en el Real Zaragoza con muchas lesiones (solo 12 partidos) y que está de baja desde mediados de febrero por una lesión en el menisco de su rodilla izquierda se ha llegado a un acuerdo para que renueve, a expensas y se una a un grupo de jugadores con contrato en el Real Zaragoza en el que están Juan Sebastián, Francho Serrano, Marcos Cuenca, Hugo Pinilla, Yussif Saidu, Hugo Barrachina, Lucas Terrer y Alex Gomes. Además, los cedidos Sebastian Kosa, que apunta a otra cesón en el Kosice, Adrián Liso (Getafe), Pau Sans (Cracovia), Hugo Carrillo (Real Unión) y Samed Bazdar (Jagiellonia) regresan a la disciplina del Real Zaragoza.

"El descenso ha sido muy dañino en la entidad. Todos nos tendremos que adaptar a Primera RFEF. Deportivamente, Francho es un jugador muy importante. Es un tema que tenemos que trabajar. No habrá problema para encontrar una solución"

En total, 19 futbolistas ahora en la plantilla y un caso muy especial con Francho Serrano, que tiene vínculo hasta 2030 y al que se le ha hecho una oferta para que continúe con un descenso imnportante de sus emolumentos, algunas fuentes los sitúan en menos de la mitad, que recuperaría en años posteriores en caso de ascenso o mediante una renovación. Lalo se mostró confiado en poder contar con el capitán, aunque no parece tan sencillo: "A nivel de club, tenemos una responsabilidad de adaptar la actualidad deportiva a la actualidad económica. El descenso ha sido muy dañino en la entidad. Todos nos tendremos que adaptar a Primera RFEF. Deportivamente, Francho es un jugador muy importante. Es un tema que tenemos que trabajar. No habrá problema para encontrar una solución".

"No vamos a regalar a nadie. Si no llega una oferta que sea buena por Bazdar y cumpla con los parámetros que se pagaron en su día, será difícil que cambie de equipo. Además, Ibai quiere contar con él"

A Samed Bazdar, por el que el Jagiellonia no ejecutó la opción de compra por dos millones y que está en el Mundial con Bosnia, se le ha dicho que se cuenta con él, aunque tampoco es sencilla su continuidad: "No vamos a poner en el mercado a ningún jugador, está ahora en otro escenario y le deseamos que haga el mejor Mundial posible, pero se hizo una gran inversión y debe cumplir con esa inversión. No vamos a regalar a nadie. Si no llega una oferta que sea buena y cumpla con los parámetros que se pagaron en su día, será difícil que cambie de equipo. Además, Ibai quiere contar con él", dijo sobre el punta internacional bosnio, por el que en su día se pagaron 3 millones al Partizan. Con todo, no parece muy factible que siga.

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"Deportivamente, sería menos justo para Liso estar en Primera RFEF. Se ha ganado continuar al máximo nivel, pero como he dicho antes no vamos a regalar jugadores. Esperamos encontrar una solución buena para todos."

Y no es nada factible que lo haga Adrián Liso, por el que el Getafe no ejecutó la opción de compra y que buscó un acuerdo que no ha llegado y ahora abre el escenario a otros pretendientes, en Italia (Genoa), Grecia (Olympiakos), Países Bajos, Inglaterra o España. "Deportivamente, sería menos justo para él estar en Primera RFEF. Se ha ganado continuar al máximo nivel, pero como he dicho antes no vamos a regalar jugadores. Esperamos encontrar una solución buena para todos. Sería difícil ver a Liso en Primera RFEF, pero no vamos a regalar a nadie". En principio, la idea con el extremo es una venta, aunque no se puede descartar una cesión con opción de compra obligatoria.