El canterano del Real Zaragoza que puede ascender a Segunda División: serían dos ascensos en dos años

Todavía no está todo el pescado vendido en el fútbol español. Aunque los focos se trasladan al otro lado del Atlántico, donde este jueves comienza el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, la temporada en España no ha terminado y muchos equipos se juegan ascender de categoría. Los seguidores de Primera, Segunda y Primera RFEF no conocerán hasta el fin de semana del 20 de junio qué equipos compondrán las tres primeras categorías del fútbol español el año que viene.

Uno de los equipos que podría subir a Segunda División es el Zamora CF. Tras eliminar al Villarreal B este fin de semana en un final de infarto, el conjunto de Castilla y León se juega el ascenso a la categoría de plata contra el Sabadell, que eliminó al Real Madrid Castilla tras remontar un 2-0 en contra que traía del partido de ida. El equipo que caiga eliminado se podría medir a Real Zaragoza, SD Huesca o CD Teruel, dependiendo de cómo sea el reparto de grupos en Primera RFEF que se conocerá a finales de mes.

¿Dos ascensos en dos años?

El Zamora CF cuenta en sus filas con un canterano del Real Zaragoza que abandonó las instalaciones de la carretera Valencia hace unos años. Jaime Sancho firmó este verano por el equipo zamorano tras ascender con el CP Cacereño a Primera RFEF donde fue un jugador clave con 8 goles y 13 asistencias en 35 encuentros. El zaragozano es pieza clave con más de 2.000 minutos repartidos en 36 partidos, 34 de fase regular y dos de ascenso.

Sancho, que fue titular en el partido de vuelta del playoff contra el filial del submarino amarillo, suma 3 goles y 4 asistencias en su primer año en Primera Federación. Sancho no llegó a debutar con el Real Zaragoza y en la temporada 2021/22 salió rumbo a la SD Tarazona. Jaime es miembro de la generación dorada de juveniles que logró la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil ante el Villarreal, un título que permitió al club disputar la Youth League en la temporada 2019/20.

Juan Carlos Azón, Alejandro Francés, Jaime Sancho, Iván Azón y Francho Serrano, con el juvenil. / REAL ZARAGOZA

El zaragocismo de Jaime Sancho viene de generaciones pasadas. Es nieto del cuarto jugador con más partidos en la historia del club, Manolo González, central que acompañó a Magníficos y Zaraguayos. El canterano zaragocista lleva varios años luchando por hacerse un hueco en el fútbol profesional. Sancho ha pasado por el Puertollano, Zamora en una primera etapa, Navalcarnero y Cacereño. Esta es la primera temporada que disputa en la categoría de bronce del fútbol español.

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Ahora, Sancho tiene la oportunidad de sumar otro ascenso más en su carrera tras ascender con el CP Cacereño la temporada pasada. El Zamora CF se juega llegar al fútbol profesional contra el Sabadell de Diego Fuoli, el principal objetivo del Real Zaragoza para reforzar la portería el año que viene.