El exjugador del Real Zaragoza que se enfrentará al CD Cuarte en la final de ascenso a Segunda RFEF

Pocas pegas se le pueden sacar a la temporada del CD Cuarte en Tercera Federación. El equipo dirigido por Javier Álamo consiguió el pase a la final por el ascenso a Segunda RFEF este pasado fin de semana tras superar al Monzón en una eliminatoria de alto voltaje. El conjunto zaragozano hizo bueno el 0-2 conseguido en tierras oscenses en el partido de ida para eliminar al equipo montisonense en el estadio Juan Guerrero El Lobo.

Después de 37 partidos sin conocer la derrota, 34 en el campeonato liguero y los tres primeros en la fase de ascenso a la cuarta categoría del fútbol español, el CD Cuarte consumó su primera derrota del curso este fin de semana por 0-1 contra el Monzón. Un resultado que no perjudicó al resultado final ni a la eliminatoria. El equipo dirigido por el exjugador del Real Zaragoza lleva varios años tocando a la puerta del ascenso. La temporada pasada, en 2025, el Monzón les eliminó en la final de Aragón. Dos años atrás, en 2024, el desenlance fue más cruel para el equipo zaragozano. El CD Laredo de Cantabria les eliminó en los penaltis.

Un rostro conocido en el equipo rival

El CD Cuarte está a tan solo dos partidos de subir a Segunda Federación y acompañar al Calamocha que consiguió el ascenso en la última jornada de liga tras plocamarse campeón del grupo XVII de Tercera Federación. Si el Cuarte quiere acompañar al conjunto turolense y a los otros representantes aragoneses, deberán eliminar al CD Badajoz en una eliminatoria a doble partido.

El primer choque de esta final tendrá lugar este domingo en el Nuevo Vivero de Badajoz a partir de las 19.30 horas. El partido de vuelta que se disputa en el estadio de esta localidad zaragozana todavía no tiene el horario confirmado. En el equipo rival, hay un rostro muy conocido para los aficionados del Real Zaragoza. Álex Alegría, natural de Plasencia, se encuentra actualmente en el equipo extremeño que finalizó la liga en segunda posición.

Zapater felicita a Álex Alegría tras marcar al Tenerife en marzo de 2021. / ÁNGEL DE CASTRO

Alegría llegó al Real Zaragoza en enero de 2021 cedido por el Mallorca. La buena relación de Alegría con Miguel Torrecilla, director deportivo del club en esa etapa, hizo posible el fichaje tras haberlo firmado temporadas atrás para el Real Sporting de Gijón. Tras su paso por el Real Zaragoza, donde disputó cerca de 900 minutos en 15 partidos, su trayectoria le ha llevado a jugar en Burgos, la liga iraní y el Fuenlabrada.

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Actualmente, el ariete se encuentra en el CD Badajoz de Tercera Federación donde llegó en la temporada 2023/24. Durante su paso por el conjunto zaragocista, Álex Alegría tan solo marcó un gol. Fue el 6 de marzo de 2021 en la victoria contra el CD Tenerife en La Romareda. Un tanto que sirvió para lograr la permanencia jornadas después. El delantero extremeño comentó hace unos meses en el pódcast de Offsiders que su último gol como profesional fue con la camiseta del Real Zaragoza en un duelo contra el CD Tenerife. Lo relevante es que en su debut como jugador de fútbol profesional anotó ante el mismo portero y el mismo rival. En aquel entonces, Alegría jugaba en el Numancia cuando le marcó un doblete a Dani Hernández.