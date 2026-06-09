Jesús de Miguel ve con buenos ojos la oferta del Real Zaragoza pero el club rechaza pagar un traspaso

Jesús de Miguel encaja de lleno en las pretensiones del Real Zaragoza para ejercer de referencia ofensiva la próxima temporada en Primera RFEF y el club aragonés ya se lo ha hecho saber al futbolista, que ve con buenos ojos la posibilidad de recalar en el recién descendido a Primera RFEF.

Sin embargo, el fichaje del punta no se presenta sencillo. En primer lugar, por la cantidad de pretendientes para hacerse con los servicios de un jugador que cuenta con numerosas ofertas y que va a salir del Tenerife, que exige dinero para abrirle la puerta, lo que supone el segundo escollo para un Zaragoza que no se plantea pagar por De Miguel.

Esa reticencia de la entidad blanquilla a desembolsar cualquier cantidad económica por el madrileño le restaría opciones, habida cuenta de que el Tenerife no contempla dejar salir gratis a un jugador que ha anotado 11 goles y ha dado siete asistencias en el equipo isleño en la temporada que acaba de finalizar, donde ha compartido ataque con Enric Gallego y ha sido importante en el retorno del cuadro canario a Segunda.

Se trata de un consumado y cotizado goleador que llegó a Tenerife después de haber sido el máxmo goleador de Primera RFEF con el Castellón, en el que fue determinante para lograr el ascenso a Segunda tras marcar 16 goles y repartir 6 asistencias en 38 partidos disputados. Antes, en la media campaña que jugó en Castalia tras llegar desde el Unionistas, había hecho seis dianas, dos de ellas en el playoff de ascenso

De Miguel, que tiene dos años más de contrato con el Tenerife, es consciente de que tiene difícil tener protagonismo en el equipo el próximo curso. De hecho, el club tinerfeño tiene previsto fichar dos delanteros más y dar salida tanto a De Miguel como a Gastón Vallés