Así es Peter Ademo, nuevo jugador del Real Zaragoza: pivote zurdo, físico y trotamundos del fútbol con 23 años

Con solo 23 años ha jugado el nigeriano Peter Ademo en Letonia, Lituania, Rumania y Moldavia y ahora llega a España, por lo que la del Real Zaragoza es su quinta estación en Europa, a donde dio el salto en 2021 para jugar en el juvenil letón del Daugavpils. Es un jugador que Lalo Arantegui tiene en el radar y que conoce bien desde hace tiempo y con el que el actual director deportivo no ha dudado ni un instante en apostar con un contrato por cuatro temporadas por este centrocampista que ha acabado su contrato en el Sheriff Tiraspol, al que llegó en 2023, primero cedido y después en propiedad a la temporada siguiente, si bien estuvo seis meses en el Rapid de Bucarest rumano, entre febrero y junio de 2025, cedido con una opción de compra que ese club no ejecutó.

Las características de Ademo hablan de un jugador muy físico, de 1,84, que puede jugar como pivote o como centrocampista, zurdo y con buen manejo de balón, aunque destaca en la recuperación, por su capacidad de anticipación, y en el sentido táctico del juego, lo que le permite dar equlibrio al fútbol del equipo. Es un futbolista mixto, puesto que también tiene llegada y se maneja bien en el campo contrario, repartiendo asistencias o llegando al área rival, si bien su puesto más natural sea la de centrocampista de contención. Tiene criterio con el balón, un aspecto que para Ibai es innegociable en esa posición por delante de la defensa.

Peter Ademo es producto del Real Sapphire, un club de base con sede en Lagos, la misma academia que formó al jugador de la selección nacional de Nigeria, Victor Boniface, antes de que comenzara su aventura europea. Su salto a Europa llega en el BFC Daugavpils de Letonia para jugar en su equipo juvenil, llegando a disputar la Youth League, y para después marcharse a Lituania, al DFK Dainava. De ahí llega su cesión al que ha sido su equipo hasta la actualidad al Sheriff Tiraspol Moldavo, salvo en esa breve etapa en Rumanía en el Rapid.

El centrocampista nigeriano con el trofeo de Copa conquistado el pasado 23 de mayo. / INSTAGRAM

En su última temporada en el equipo moldavo ha alzado el título de Copa en una final ante el Zimbru Chisinau por 2-0 en la que dio una asistencia y participó en el gol de un compañero. En el Sheriff Tiraspol ha participado en las fases de clasificación de la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga Conference, así como en la propia Liga Europa. En esta temporada recién finalizada jugó dos partidos de la previa de la Champions, cayendo en la primera ronda previa con el Anderlecht y cuatro en la Liga Europa, donde fue eliminado por el Utrecht. En total, ha jugado 40 encuentros oficiales (4 goles y siete asistencias), con el 69 a la espalda, en la temporada que acaba de concluir, donde alzó el título en Copa y en Liga (29 partidos) acabó el campeonato regular en tercera posición para subir un puesto en el Championship round y terminar segundo por detrás del Petroclub. El Sheriff volverá a jugar en la previa de la Liga Europa, pero ya sin Ademo.

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Peter Ademo, en un partido de esta temporada con el Sheriff. / SHERIFF TIRASPOL

"Tres años. Incontables recuerdos. Gracias a todos en el club por ser parte de un viaje increíble, agardezco cada momento, las cosas que logramos juntos, cada lección y cada oportunidad de llevar este escudo con orgullo. Un capítulo termina, pero lo recuerdos vivirán para siempre", escribió el jugador nigeriano como despedida en redes sociales de su club tras anunciarse su fichaje por el Real Zaragoza