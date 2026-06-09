Tachi acepta bajar su salario a la mitad para seguir en el Real Zaragoza

Sin duda, fue una de las grandes sorpresas que deparó la comparecencia de Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza. La renovación , por una temporada con opción a otra, de Alberto Rodríguez, Tachi, no entraba en las previsiones de una reestructuración que, en principio, también afectaría al central fuenlabreño, que acababa contrato tras haber firmado el pasado verano por un solo año.

Sin embargo, Tachi seguirá en el Zaragoza, donde el propio futbolista se ha empeñado en continuar al sentirse en deuda por el descenso y su escasa participación en una campaña marcada por las lesiones (apenas ha podido disptuar 12 partidos) y el paso por el quirófano para abordar una rotura de menisco de su rodilla izquierda.

Había dudas en el club, pero la férrea voluntad de Tachi ha acabado por disiparlas. El central, de 28 años, trasladó al Real Zaragoza desde el primer momento su voluntad de quedarse renunciando, incluso, a escuchar propuestas procedentes de equpos de Segunda. Su continuidad debía pasar por una renovación pero esta posibilidad no entraba en los planes del club, principalmente, por la inviabilidad de asumir el salario del futbolista.

Así que solo había una vía de encuentro. Si Tachi quería seguir en el Zaragoza debía aceptar una notable rebaja de su ficha, hasta el punto de cobrar la mitad de lo que ha percibido el curso pasado y situando su estatus salarial al nivel de alguno de los canteranos del equipo. Y Tachi, que se encuentra muy a gusto en la ciudad, accedió con el objetivo de ayudar al Zaragoza a volver a Segunda y al fútbol profesional, lo que le ayudaría a quitarse esa espina que sigue clavada por su reducida contribución en la pasada recién concluida.

La decisión de Tachi, además, permite al Zaragoza contar con un jugador con experiencia y nivel en la zona donde más efectivos necesita. De hecho, la intención del club pasaba por fichar a cuatro centrales a expensas de que Ibai Gómez vea de cerca a Hugo Carrillo y Barrachina, que, de momento, siguen en plantilla.

Tachi no ha parado y está trabajando en dobles sesiones para llegar en perfectas condiciones a la pretemporada

"Tachi refuerza de esta manera su compromiso con el club tras haber participado en 12 partidos esta última campaña, lastrado por una lesión que finalmente le llevó al quirófano. Ya recuperado de su operación de menisco, afrontará el inicio de la pretemporada en plenitud física y podrá estar al servicio de Ibai Gómez para aportar jerarquía y liderazgo no solo a la defensa, sino también al equipo y al vestuario", expuso la entidad en el comunicado que anuncia su renovación. "Desde el Real Zaragoza agradecemos a ‘Tachi’ su implicación en el proyecto y confiamos en lograr de la mano el objetivo del club. ¡Seguimos juntos, Tachi", añadió.

El jugador, que no ha parado y que está trabajando en dobles sesiones para llegar en perfectas condiciones a la pretemporada que comenzará el 20 de julio aunque la plantilla está citada tres días antes para someterse a los pertinentes exámenes médicos.