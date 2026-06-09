Tomeu Nadal, nuevo director deportivo del Nástic, trató de evitar, sin éxito, el fichaje de Jardí por el Real Zaragoza

Seguramente, el mayor disgusto que se llevó Tomeu Nadal cuando fue nombrado director deportivo del Nástic fue la pérdida de Jaume Jardí, que el lunes fue anunciado oficialmente por Lalo Arantegui como nuevo futbolista del Real Zaragoza para las tres próximas temporadas.

Nadal, que lidera desde la semana pasada, la parcela deportiva del Nástic, trató de evitar a toda costa la marcha de un futbolista al que considera diferencial y con el que contaba para liderar el nuevo proyecto en Primera RFEF tras haber logrado la permanencia en una temporada complicada. Sin embargo, todos los intentos del balear fueron en vano, ya que Lalo cerró su incorporación al Zaragoza hace meses, bastante antes de que se consumara el descenso de los argoneses a la categoría de bronce del fútbol nacional.

De hecho, el fichaje de Jardí, que este martes ha estado en la rueda de prensa de despedida del técnico aragonés Pablo Alfaro, por el conjunto blanquillo estaba acordado independientemente de la categoría en la que hubiera jugado el Zargoza. El extremo, de lo mejor de Primera RFEF en las últimas temporadas, fue uno de los primeros y principales objetivos de Lalo nada más llegar a la dirección deportiva del Zaragoza: “Hay que atacar jugadores que me valgan en esos dos escenarios. Sabéis mi forma de trabajar y que me gusta ser rápido, anticiparme a todo en el mercado. El tiempo es oro y en marzo ya voy tarde a muchas cosas. Estamos ya en ello, pero la línea es clara. No me comparo con el trabajo de antes. Si tenemos un objetivo claro en noviembre no hay que esperar a hacerlo en junio", dijo Lalo a comienzos de marzo, en su presentación oficial. Aquella frase se refería, entre otros objetivos, a Jardí, a cuya puerta han llamado numerosos pretendientes (alguno incluso de Segunda) que se han topado con el compromiso del atacante de Reus con el Zaragoza.

Jardí llega a tierras aragonesas tras disputar 120 partidos con el Nástic en los que ha marcado 24 goles, 11 de ellos firmados en el curso recién concluido, cuando su incidencia ofensiva se completa con cinco asistencias en 37 encuentros disputados para, a sus 24 años, abrochar una evolución que ahora continuará en el Zaragoza.