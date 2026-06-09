La visión sobre Raúl Pereira de Cifu, su exentrenador en el filial del Cádiz. "Es un jugador en crecimiento"

Raúl Pereira pone con su traspaso al Real Zaragoza, por el que el Cádiz se guarda un porcentaje de una futura venta, fin a una etapa de seis años en el club gaditano, al que entró en cadetes y dio el verano pasado el salto al primer equipo para formar dupla con Mario Climent en el lateral izquierdo. El algecireño, de 21 años cumplidos el 10 de mayo (buena fecha para jugar en el equipo zaragocista), "es un futbolista al que el Cádiz tenía en mucha estima y que está en crecimiento", explica Alberto Cifuentes, Cifu, que fue su entrenador en la 23-24 en el Mirandilla, entonces a caballo entre el juvenil y el B del cuadro gaditano.

"Es un lateral de perfil ofensivo, claramente ofensivo además, porque ha sido en sus inicios extremo y se fue reorientando para ser cada vez más lateral izquierdo y llegar así al primer equipo. Para mí, su posición ideal es la de carrilero en una línea de 5 atrás, con 3 centrales", dice Cifu sobre un futbolista que "hacia delante va muy bien, es incisivo, crea peligro y pone buenos centros".

Pereira controla un balón ante un jugador del Córdoba. / CÁDIZ CF

"Haacia delante va muy bien, es incisivo, crea peligro y pone buenos centros. Los conceptos defensivos le cuestan y tiene que recibir más ayudas de las que reciben jugadores de corte más contundente en ese puesto, por ahí es donde le veo margen de mejora"

Por esa vocación ofensiva, los ."conceptos defensivos le cuestan y tiene que recibir más ayudas de las que reciben jugadores de corte más contundente en ese puesto, por ahí es donde le veo margen de mejora", explica el exguardameta, de dilatada trayectoria y que jugó sus últimas seis temporadas en el Cádiz antes de colgar los guantes y ser entrenador del Mirandilla, el filial del Cádiz desde febrero de 2021 hasta junio de 2024 para después pasar por el Villanovense, el Melilla y el St Joseph's de Gibraltar, este entre diciembre y abril pasado. "Hay que entender el contexto al que van los jugadores y el del Zaragoza no es sencillo, porque van futbolistas experimentados y no rinden. Es joven y seguro que es una experiencia importante y grande para él".

"Es joven y seguro que el Zaragoza es una experiencia importante y grande para él. Es tímido, no es un líder del vestuario y en esta temporada en el primer equipo dio un rendimiento bastante bueno cuando jugó al principio y en la segunda vuelta, como le pasó a todo el equipo, su aportación decayó"

No se moja Cifu sobre si el Zaragoza acierta con la apuesta por un futbolista "tímido, que obviamente no es el líder del vestuario" y que en esta última temporada jugó 16 encuentros, 14 de Liga y dos de Copa, con 929 minutos, la mayoría de los ligueros en la segunda vuelta, sobre todo con la lesión de Climent. "Dio un rendimiento bastante bueno cuando jugó al principio y en la segunda vuelta, como le pasó a todo el equipo, su aportación decayó, seguro que le afectó el nivel del equipo en esa segunda parte del campeonato", cierra el entrenador.

Pereira: "Hoy me toca decir adiós, pero me marcho con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que Cádiz siempre ocupará un lugar especial en mi vida. Gracias por todo. Os deseo lo mejor en el presente y en el futuro"

Aquella salida nocturna

Pereira se despidió este lunes en redes sociales después de una temporada difícil para él. "Después de seis años defendiendo estos colores, ha llegado el momento de cerrar una etapa muy importante de mi vida. Han sido años de esfuerzo, aprendizaje, alegrías y momentos que guardaré siempre en mi memoria. Me siento orgulloso de haber formado parte de esta familia y de haber representado este escudo con compromiso y respeto", aseguró en su Instagram el ya exjugador del Cádiz, que vivió una campaña de contrastes, con la oportunidad del club y de la dirección deportiva de Juan Cala de que diera el salto al primer equipo como competencia de Climent y el episodio de una salida nocturna con Caicedo y Ontiveros tras perder ante el Málaga por 0-3 el 21 de marzo y que propició una sanción interna y que de los últimos 11 partidos de Liga Pereira solo jugara en uno.

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"Hoy me toca decir adiós, pero me marcho con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que Cádiz siempre ocupará un lugar especial en mi vida. Gracias por todo. Os deseo lo mejor en el presente y en el futuro. Hasta siempre, Cádiz", añadió el algecireno antes de poner rumbo al Zaragoza, con el que firma por cuatro años.