Un fichaje de Lalo en su primera etapa con el Real Zaragoza jugará en Regional Preferente: "Juntos seremos imparables"

Lalo Arantegui protagonizó este lunes una rueda de prensa nunca antes vista en el mundo del fútbol. El director deportivo del Real Zaragoza anunció la salida de 26 jugadores, anunció cinco incorporaciones para la próxima temporada y confirmó la renovación de Tachi, que tenía contrato hasta 2027. El único rostro, que ha dado la cara desde el descenso a Primera RFEF, también trató la posible continuidad de Francho o la situación de algunos cedidos que vuelven al club como Samed Bazdar o Adrián Liso.

Lalo Arantegui volvió a la entidad zaragocista en el pasado mes de febrero para sustituir a Txema Indias que apenas duro algo más de medio año al cargo de la dirección deportiva del Real Zaragoza. Este paso del actual director deportivo suponía poner fin a un proyecto personal que tenía como reprensentate de jugadores. LA Players, agencia de Lalo, lleva a futbolistas de la talla de Alejandro Francés, Ángel Pérez o Marcos Luna. Un negocio con el que se había hecho hueco en el complicado mundo de la representación de jugadores de fútbol.

Eduardo Mingotes ficha por un equipo de Regional Preferente

En su primera etapa al frente de la dirección deportiva del Real Zaragoza, que duro algo más de cuatro años, Lalo tuvo grandes aciertos como las cesiones de Luis Suárez, Javier Puado o Borja Iglesias. Pero, como suele pasar en el mundo del fútbol, hay apuestas deportivas que no llegan a buen puerto por diferentes circunstancias. Uno de estos fichajes fue Eduardo Mingotes, defensa central del Ejea y natural de Calatayud.

Mingotes firmó un contrato de cuatro años, pero nunca llegó a debutar. El bilbilitano salió cedido al Cornellá donde sufrió una fuerte lesión de rodilla. Ahora, el central bilbilitano vuelve a su ciudad natal para defender los colores del Atlético Calatayud. El conjunto zaragozano tiene la vista puesta en el playoff de ascenso a Segunda RFEF que disputa el Cuarte de Huerva contra el Badajoz. Un posible ascenso del equipo dirigido por Javier Álamo supondría la vuelta más de diez años después del Atlético Calatayud a Tercera Federación.

"Un bilbilitano vuelve a casa. Es oficial. El gran Eduardo Mingotes regresa al club de su tierra para defender el escudo del Atlético Calatayud. El central de 30 años, criado en nuestra cantera, vuelve a pisar el césped del San Íñigo tras una imponente carrera en categorías nacionales", comentaba el club en el anuncio de su fichaje.

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Una trayectoria por Aragón

Eduardo Mingotes llega al club de su ciudad tras un gran año en el Barbastro. El central bilbilitano fue pieza clave en la salvación del conjunto oscense en Segunda RFEF, donde llegó a jugar más de 2.500 minutos repartidos en 30 encuentros. El central cuenta con bastante experiencia en la cuarta categoría del fútbol español tras jugar en el Ejea de los Caballeros, Palencia Cristo Atlético, SD Tarazona o en el filial del Valencia.