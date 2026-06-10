Cristian Sapunaru, exjugador del Real Zaragoza, descubre a Peter Ademo: "Es agresivo, pero en el buen sentido"

Aunque parezca increíble, la longevidad de Cristian Sapunaru, exjugador del Real Zaragoza a comienzos de la década de 2010, le permitió al rumano coincidir unos meses con uno de los nuevos jugadores blanquillos, Peter Ademo. Fue en el Rapid de Bucarest, precisamente en la temporada en la que Sapunaru colgó las botas a sus 41 años.

No coincidieron mucho, apenas un puñado de meses (de febrero a junio de 2025), pero lo suficiente para que el exzaragocista hable del potencial que se le puede vislumbrar al nuevo futbolista blanquillo. No estaba contando Ademo con muchos minutos en el Sheriff y por eso el centrocampista salió en el mercado invernal de aquel curso. Para su desgracia, tampoco contó con demasiadas oportunidades allí. «No jugó mucho, por lo que es difícil hacer una valoración completa de su nivel competitivo», advierte Sapunaru. «Aun así, en el día a día demostró ser un jugador con una gran capacidad de esfuerzo, agresivo, pero en el buen sentido, y siempre dispuesto a trabajar para el equipo», comienza el rumano su valoración.

Su último paso por la Liga de Moldavia, en un futbol muy diferente al que se va a encontrar en su llegada al Real Zaragoza, hace difícil sacar demasiadas conclusiones, pero Sapunaru considera que Ademo «tiene condiciones» para adaptarse al fútbol español. «Tiene físico, intensidad y una buena mentalidad, aspectos importantes para competir en una Liga exigente. Con continuidad y confianza, puede seguir creciendo y mostrar todo su potencial», considera el que fue lateral zaragocista.

A la hora de definir a Peter Ademo como futbolista, Cristian Sapunaru explica que «es más un centrocampista mixto que un pivote puro. Tiene una muy buena capacidad de esfuerzo, recorre mucho campo y ataca bien los espacios. Es un jugador que puede ayudar tanto en fase defensiva como llegando desde segunda línea», dando a entender que es un centrocampista de largo recorrido.

Dentro y fuera del campo

Si dentro del terreno de juego sus cualidades son llamativas, fuera Peter Ademo es de los que no llama mucho la atención. Así lo asegura Sapunaru hablando de los meses que compartieron juntos en el Rapid de Bucarest. «Peter es un chico tranquilo, respetuoso y con una actitud muy profesional dentro del vestuario. Siempre entrenó bien y mostró ganas de mejorar», acaba el exzaragocista.

Por su parte, Cristian Sapunaru está viviendo sus primeros meses como jugador retirado. El que fue lateral blanquillo no ha tomado todavía una decisión sobre hacia dónde encaminar su futuro. «Tengo algunas ofertas para entrenar y otras como director deportivo, pero todavía no he tomado una decisión. Estoy analizando las opciones y viendo cuál es la mejor para mí», explica a este diario.