El regreso más especial del ex del Real Zaragoza que le marcó un doblete al Real Madrid de Mourinho: "He venido a recordar viejos tiempos"

El madridismo sigue pendiente de que Florentino Pérez anuncie de forma oficial el regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu tras previo pago de 15 millones de euros al Benfica. El portugués llega con la difícil tarea de enderezar un vestuario del Real Madrid dividido desde la salida de Xabi Alonso que ha terminado la temporada sin levantar ni Liga, ni Champions League ni tampoco la Copa del Rey.

El retorno de Mourinho trae de forma inmediata recuerdos de una etapa que dejó noches de máxima tensión, clásicos incendiarios y también alguna herida inesperada que dividió a un madridismo mucho más unido que en la actualidad. Uno de los rivales que mostró al mundo entero las debilidades del Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema y compañía fue el Real Zaragoza. Ángel Lafita fue el gran protagonista de una de las victorias más recordadas por la afición zaragocista en el Santiago Bernabéu: el 2-3 del 30 de abril de 2011.

Lafita celebra uno de sus dos goles en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid de Mourinho / EL PERIÓDICO

Por aquel entonces, el Real Zaragoza todavía estaba en Primera División y estaba inmerso en la lucha por la permanencia. Su triunfo contra el Real Madrid, golpeado por sus duelos en Champions League contra el FC Barcelona, le permitió sumar tres puntos inesperados que más adelante le darían una salvación milagrosa en el campo del Levante. Aquella tarde, el protagonista en el coliseo blanco no fue Cristiano Ronaldo, Benzema, Kaká o Higuaín fue el canterano zaragocista.

Lafita, que más tarde admitió en una entrevista a este diario que fue su mejor partido con la camiseta del Real Zaragoza, firmó una actuación inolvidable con dos goles y también provocó el penalti transformado por Gabi. El primer gol llegó tras un error de Casillas, después forzó la pena máxima anotada por el capitán y finalmente el canterano cerró su cuenta particular con otro gol que dejaba tocado al Real Madrid. "Estoy contento con mi actuación, pero sobre todo por la importancia de los tres puntos sumados. Estos puntos nos dan media salvación e incluso más, pero no podemos confiarnos", explicó Lafita en una entrevista.

La cara de Mourinho después de uno de los goles del Real Zaragoza / EL PERIÓDICO

Una derrota del Real Madrid en la primera temporada de Mourinho que a posteriori le costaría la Liga ya que el FC Barcelona de Pep Guardiola se proclamó campeón con 96 puntos, cuatro más que los blancos, segundos clasificados. "Nadie daba un duro por nosotros en el Santiago Bernabéu, pero nosotros siempre pensamos que podíamos ganar. Se vio desde el principio que íbamos a por el partido con nuestras limitaciones y virtudes", dijo el delantero zaragocista por aquella época.

"Me ha hecho mucha ilusión volver aquí"

En plena efervescencia madridista por el regreso del Mourinho al banquillo del Bernabéu, Ángel Lafita, retirado del fútbol desde el año 2018, ha reaparecido para recordar viejos momentos en una visita exprés a su antiguo colegio. El exfutbolista del Real Zaragoza, que también pasó por el Deportivo de la Coruña, Getafe y Al Jazira, se dejó caer este martes por Corazonistas La Mina, el centro donde estudió durante toda su infancia. "He venido a recordar viejos tiempos, es magnífico el trabajo que hacéis. Me ha hecho mucha ilusión volver aquí", ha sentenciado el exjugador en las redes sociales del colegio.

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Lafita ha firmado autógrafos, se ha hecho fotos con los alumnos y también dedicó algunas palabras en diferentes aulas. "Gracias por volver a la que siempre será tu casa", han concluido desde Corazonistas La Mina.