Ibai sabe cosas: el técnico del Real Zaragoza quiere ver de cerca a canteranos a los que conoce bien

Conoce bien Ibai Gómez a la plantilla (o lo que queda de ella) del Real Zaragoza. Lleva tiempo el técnico vasco estudiando a conciencia a unos futbolistas a los que, en algún caso, tiene bien identificados. Por ejemplo, a los canteranos, con los que se ha cruzado en varias ocasiones antes de coincidir ahora en el Zaragoza, tanto en su etapa como entrenador del Arenas como el curso pasado a los mandos del Andorra.

Fue hace dos campañas, en la 24-25, cuando Ibai fue el elegido por el Arenas de Getxo para dirigir al equipo en el grupo segundo de Segunda RFEF, en el que coincidió con el Deportivo Aragón. Gómez, cuya carrera en los banquillos apenas había comenzado después de pasar por el Santutxu, de División de Honor juvenil (club en el que se formó y del que su padre es presidente), y la selección de República Dominicana, que lo reclutó como técnico para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, lo bordó en uno de los históricos del fútbol español para llevarlo a Primera RFEF tras una espectacular temporada.

Logró 21 victorias el conjunto vizcaíno en las 34 jornadas disputadas y dos de ellas fueron frente al Deportivo Aragón, en el que entonces militaban varios de los futbolistas con los que se encontrará en pretemporada. Son los casos de Barrachina, Terrer, Pinilla o Cuenca, todos ellos titulares en el duelo que se disputó en la Ciudad Deportiva y que concluyó con derrota del filial por 2-4. En el jugado en tierras vascas, el Arenas también se impuso con suficiencia por un solvente 2-0. Entonces, solo repitió Terrer respecto al once inicial de la primera vuelta aunque en la formación blanquilla apareció Hugo Carrillo. El portero suplente, por cierto, fue Manolache, el meta juvenil llamado a ser el tercer cancerbero del primer equipo la próxima temporada. El curso pasado, con el Andorra, el Zaragoza formó con tres canteranos (Juan Sebastián, Francho y Pau Sans) en el once, y Saidu salió en la segunda parte.

En ambos enfrentamientos ante el Aragón, Ibai causó una buena impresión entre los zaragocistas. De carácter afable, la acertada dirección del preparador vasco no pasó desapercibida para varios integrantes de la expedición blanquilla.

Así que Ibai conoce bien el terreno que pisa. Por eso, no quiere decisiones precipitadas respecto a esos canteranos a los que tanto ha estudiado y analizado. En ese escenario se enmarca su petición de no acelerar salidas y esperar. Sobre todo, en lo que a los centrales se refiere. Carrillo y Barrachina forman parte, de momento, de la plantilla hasta el punto de que tienen numerosas opciones de realizar la pretemporada para que Ibai cumpla su deseo de observar de cerca sus prestaciones antes de decidir.