Jaime Vallejo, exjugador del Real Zaragoza: "El Zaragoza me dijo que tenían dudas conmigo y que no me merecía estar esperando"

Mire que lo ha pasado mal esta temporada, pero el final no ha podido ser mejor. Ascenso con el Eldense y la posibilidad de jugar en Segunda…

Ha sido un final soñado, la verdad. Después de de la lesión que tuve a mitad de temporada, lo veía todo negro, pero me recuperé bien, como siempre he hecho con las lesiones, y conseguí tener minutos antes del final de la campaña y participar en lograr el sueño de todo un pueblo.

Nadie daba un duro por usted en cuanto a volver a jugar este curso. ¿Y usted?

Tampoco. Cuando me vi el pie partido por la mitad se me pasaron por la cabeza todos los malos momentos que tuve en la Ciudad Deportiva, cuando me rompí el cruzado y también pensaba que la temporada se había acabado para mí.

¿Cómo lo hizo?

No sé si es mi cuerpo o mi cabeza, pero nunca me doy por vencido y, con los servicios médicos de allí y todo el equipo apoyándome desde el primer momento, ha sido increíble esta vuelta inesperada. Estoy más feliz que nunca.

Fractura-luxación en el tobillo izquierdo. Las imágenes daban miedo…

La clave es el sacrificio, tener la cabeza tranquila y ponerte cada día un objetivo para, poco a poco, ir viendo la luz.

¿Lloró más cuando se lesionó o con el ascenso?

Con la lesión, sin duda. Tras haberme roto el cruzado venía al Eldense con muchas ganas de hacer un buen año, tener minutos y ser importante. Y con el ascenso la verdad es que sentí mucha emoción por tanta tensión acumulada. Recordaré ese día el resto de mi vida.

¿De quién se acordó?

De mis padres, mis hermanos y toda mi familia. Mis padres han sido una pieza fundamental en toda mi carrera. Sin ellos y todo su esfuerzo yo no sería quien soy hoy ni hubiese llegado hasta aquí. Así que pensé en ellos en cuanto pitó el árbitro, los busqué y los metí al campo conmigo para que disfrutaran de la celebración.

Vallejo, con el trofeo que acredita al Eldense como campeón de su grupo. / SERVICIO ESPECIAL

¿Algún mensaje especial?

Al final, lo más importante que te llevas del fútbol son los amigos, entrenadores y compañeros. Me escribió mucha gente del Deportivo Aragón y de otros equipos. Por ejemplo, Marc Aguado, ahora en el Elche, o el míster Miguel Ángel Ramírez, que fue el que me hizo debutar con el primer equipo del Real Zaragoza.

Como el Tenerife, el Eldense también ha vuelto a la primera a Segunda. No es fácil…

La Primera RFEF es una categoría muy complicada e igualada y con mucho nivel y calidad. Es verdad que hay diferencias de juego entre un equipo y otro en función a un estilo más directo o combinativo, pero nosotros éramos una plantilla prácticamente nueva, no nos conocíamos y, aunque nos costó un poco al principio, la clave del éxito ha sido el gran vestuario que teníamos. Sin hacer mucho ruido y con un gran arreón final, llegamos arriba y hemos conseguido mantenernos allí hasta el final.

"El Zaragoza va a dar miedo en Primera RFEF, si no sube la próxima temporada lo hará la siguiente"

¿Cómo ha vivido en la distancia el drama del Zaragoza?

Preocupado, porque son ocho años allí, la ciudad me encanta y tengo muchos amigos. Además, en el primer equipo tenía algunos como Cuenca, Pinilla o Francho que han sufrido mucho y duele verlos así. Se veía que el equipo no carburaba y no conseguía ganar aunque hacía algún buen partido pero le marcaban al final. Feo, la verdad.

Lalo le incluyó el lunes entre los que no siguen. Estaba cedido y el club tenía opción de renovar su contrato para varios años. ¿Qué ha pasado?

Tenía la posibilidad de volver, sí, pero hablando con el director deportivo me dijo que tenían dudas y que no me iba a hacer perder el tiempo estando pendiente de lo que hacían o de convencer a alguien en pretemporada para luego quizá cederme. Lalo me dijo que no merecía eso, así que me dejaban libre y yo le agradezco al Zaragoza que haya sido sincero conmigo, siempre le estaré agradecido por todo lo que ha hecho por mí y la apuesta que hizo por mi persona desde pequeño. Los caminos se separan aquí, pero llevaré siempre al Zaragoza en mi corazón.

¿Le hacía ilusión volver?

En Primera RFEF, el Zaragoza es el mejor equipo de la categoría y si no asciende este año lo hará al siguiente. Hablaba con compañeros míos en el Eldense como Manu Molina o Fidel Chaves y coincidíamos en que lo que le hacía falta al Zaragoza es lo mismo que les sucedió a Málaga o Dépor, que también necesitaban una reestructuración completa, bajar al barro y volver a subir con más fuerza. Volver a casa siempre es positivo y claro que me habría gustado estar en el primer equipo y conseguir ese ascenso a Segunda, espero que el futuro le guarde al Zaragoza lo que realmente merece.

¿Un consejo para la Primera RFEF?

La clave es no encajar, ser seguros atrás y sobre todo sacar los partidos en casa. En todo caso, yo creo que el Zaragoza en Primera RFEF va a dar miedo pero en el fútbol todo puede pasar. Insisto, es muy importante no encajar y arriba ser un puñal.