Jaume Jardi, nuevo jugador del Real Zaragoza: “Me lo pensé entre poco y nada, es una oportunidad que no voy a dejar escapar”
El atacante catalán quiere "jugar en el fútbol profesional con el Zaragoza cuanto antes"
Con un león vestido vestido de zaragocista en la camiseta y una sonrisa de oreja a oreja, Jaume Jardí ha pronunciado sus primeras palabras como zaragocista en declaraciones a los medios oficiales del club en las que se ha mostrado “super contento” de llegar al Real Zaragoza.
El catalán asegura que se lo pensó “entre poco y nada” cuando Lalo Arantegui le realizó la oferta. “Es un histórico del fútbol español y tengo muchas ganas de llevarlo al sitio que merece”, asegura el atacante.
La labor de persuasión del director deportivo era clave para convencer a un futbolista muy codiciado tras varios años marcando diferencias en la categoría. “Me transmitió lo que significa el Zaragoza para la ciudad y ni me lo pensé. En una semana o dos estaba todo cerrado”, admite.
Se define Jardí como un jugador “al que le gusta ir hacia delante, dar el último pase, estar cerca del gol y asociarme con mis compañeros” y afirma que llega a su nuevo destino “con mucha ilusión de jugar en el fútbol profesional con el Zaragoza y ojalá sea lo antes posible. Lo voy a dar todo, es una oportunidad que no voy a dejar escapar”, promete.
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