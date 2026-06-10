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Jaume Jardi, nuevo jugador del Real Zaragoza: “Me lo pensé entre poco y nada, es una oportunidad que no voy a dejar escapar”

El atacante catalán quiere "jugar en el fútbol profesional con el Zaragoza cuanto antes"

Jardí celebra un tanto con el Nástic.

Jardí celebra un tanto con el Nástic. / JAUME JARDÍ X

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Con un león vestido vestido de zaragocista en la camiseta y una sonrisa de oreja a oreja, Jaume Jardí ha pronunciado sus primeras palabras como zaragocista en declaraciones a los medios oficiales del club en las que se ha mostrado “super contento” de llegar al Real Zaragoza.

El catalán asegura que se lo pensó “entre poco y nada” cuando Lalo Arantegui le realizó la oferta. “Es un histórico del fútbol español y tengo muchas ganas de llevarlo al sitio que merece”, asegura el atacante.

La labor de persuasión del director deportivo era clave para convencer a un futbolista muy codiciado tras varios años marcando diferencias en la categoría. “Me transmitió lo que significa el Zaragoza para la ciudad y ni me lo pensé. En una semana o dos estaba todo cerrado”, admite.

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Se define Jardí como un jugador “al que le gusta ir hacia delante, dar el último pase, estar cerca del gol y asociarme con mis compañeros” y afirma que llega a su nuevo destino “con mucha ilusión de jugar en el fútbol profesional con el Zaragoza y ojalá sea lo antes posible. Lo voy a dar todo, es una oportunidad que no voy a dejar escapar”, promete.

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