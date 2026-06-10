El marrón con Samed Bazdar y la posición de fuerza del Real Zaragoza

Rubén Sellés era el entrenador en aquel momento. Samed Bazdar se había convertido en el último de la fila de la delantera para el valenciano, que incluso le puso a Sinan Bakis por delante. El Real Zaragoza optó por buscarle una cesión al bosnio para que encontrara minutos y no dejar en barbecho a un futbolista de su propiedad. En Polonia le fue algo mejor que en Zaragoza, pero tampoco especialmente bien: hizo tres goles en 16 partidos entre la Liga y la Conference League. Tuvo cuatro apariciones en el once inicial.

La SAD había adquirido la totalidad de los derechos de Bazdar en dos partes, la primera cuando confirmó el fichaje en el verano de 2024 y la segunda posteriormente, de manera voluntaria y anticipada. En total, la operación ascendió a unos tres millones de euros.

En el acuerdo de cesión de enero quedó escrito que el Jagiellonia podía quedarse en propiedad con el jugador por dos millones y el 80% del pase. El club polaco, que la próxima temporada disputará la fase previa de la Europa League, decidió no hacerlo. Aun con todo, y que su rendimiento no ha sido alto esta temporada, Bazdar jugará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este mismo mes con la selección de Bosnia-Herzegovina, de la que es un habitual a sus 22 años.

Bazdar, junto a su familia después de un encuentro con la selección de Bosnia. / SERVICIO ESPECIAL

Bazdar tiene contrato con el Real Zaragoza hasta el 30 de junio de 2029. El club aragonés realizó la operación como una apuesta de presente y de futuro, en teoría fichando rendimiento y asegurando proyección deportiva y económica. Comprar no barato pero tampoco caro para vender a un precio mucho más elevado. Una clara metáfora de cómo han sido las cosas desde el punto de vista deportivo en estos cuatro años con Real Z LLC al frente de la propiedad.

Su aterrizaje en la ciudad fue notable. Gracias a su buen hacer, la valoración de Bazdar se disparó: alcanzó los 5,8 millones de euros. Ahora mismo, el delantero bosnio está valorado en 1,5 millones. El Jagiellonia ha renunciado a pagar dos.

En otra anomalía histórica, el Real Zaragoza de Primera RFEF tendrá un jugador en el Mundial. A Bazdar le restan todavía tres temporadas de contrato. Lo que iba a ser un activo, ahora mismo es un problema. El trabajo de Lalo Arantegui es buscar una solución al problema que ha heredado. De momento ya ha hecho pública la posición de fuerza del club: "No vamos a regalar a nadie. Si no llega una oferta buena para el Real Zaragoza será difícil que cambie de equipo. Ibai quiere contar con él", dijo este lunes.

La intención del jugador no es quedarse en Primera RFEF. La del club, hacer valer su posición para reducir pérdidas de cualquier manera: o con una venta ahora mismo de alta complejidad o tensando la cuerda para hacer respetar la propiedad sobre el delantero a pesar del descenso y aguardar tiempos mejoes. Mientras, todo el mundo dentro de la SAD cruza los dedos para que haga un buen Mundial.