El Real Zaragoza tan solo se plantea pagar por Fuoli

El Real Zaragoza lo tiene claro. Ahora mismo, el club tan solo se plantea pagar por un fichaje: el de Diego Fuoli. Por nadie más. Esa es la postura en el tramo inicial de un mercado al que los aragoneses acuden como el equipo más potente y, seguramente, con mayor presupuesto de la categoría. Pero no habrá dispendios ni se tirará de chequera para incorporar futbolistas. Solo se hará por Fuoli, el gran objetivo para defender el marco blanquillo no solo la próxima temporada, sino en varias más.

No le queda más remedio al Zaragoza que negociar con el Sabadell el traspaso del meta aragonés, al que le resta un año más de contrato con la entidad catalana (dos en caso de lograr el ascenso a Segunda este curso). Conoce el club desde hace mucho tiempo que de ningún modo Fuoli saldrá gratis del Sabadell y que cualquier opción pasa por llegar a un acuerdo entre clubs por un importe inferior al de su cláusula de rescisión.

Abocado pues a negociar, el Zaragoza confía en que no habrá problema para llegar a un acuerdo con Fuoli para su vuelta a casa y que el portero, cuya gran temporada ha despertado el interés de numerosos equipos, pondrá de su parte, llegado el momento, para abrochar su fichaje por el Zaragoza. Pero, eso sí, la premisa básica pasa por un acuerdo entre clubs, si bien la negociación debe esperar a que culmine el playoff, a cuya ronda final ha llegado el Sabadell, que se jugará el ascenso con el Zamora después de sendas remontadas ante Castilla y Villarreal B, respectivamente.

Pero esa será la excepción. No habrá más pagos en concepto de traspasos o esa, al menos, es la firme disposición actualmente. Tampoco por Jesús de Miguel, por el que, como informó este diario, el Tenerife exige el pago de una cantidad económica para dejarlo salir que sería algo superior a los 150.000 euros que el club canario pagó al Castellón el pasado verano.

No entra esa opción en los planes del Zaragoza, cuya ofensiva en el mercado no contempla pago alguno más para incorporar a los «ocho o nueve» jugadores más que, según anunció el lunes el director deportivo Lalo Arantegui, faltan todavía por llegar y cuya adquisición pasará, entonces, por cesiones, agentes libres o traspasos pero a coste cero sujetos, en todo caso, al pago futuro de cantidades económicas en función del cumplimiento de determinados objetivos.

Habrá dinero, sí, «pero ya éramos uno de los presupuestos más fuertes esta temporada», recordó Lalo para advertir, seguramente, de la necesidad de gestionar bien lo que se tiene más allá de que sea una cantidad más o menos alta.

De momento, los cinco fichajes realizados ya hasta ahora se han acometido bajo el mismo patrón: sin coste alguno y en propiedad. Son los casos de Rubén Díez, que llega libre tras acabar contrato en el Ceuta y que firma para las dos próximas temporadas más otra opcional; o Jaume Jardí, uno de los jugadores más cotizados y codiciados de la categoría que llega por tres años tras concluir su vínculo contractual con el Nástic.

Del mismo modo, el portero Anartz Peña también se incorpora con la carta de libertad desde el Arenas de Getxo, donde coincidió con Ibai Gómez, mientras que Peter Ademo se ha comprometido con el Zaragoza para las cuatro próximas campañas en una de las apuestas exóticas de Lalo Arantegui. Solo el fichaje de Pereira, lateral izquierdo procedente del Cádiz, se acomete en forma de traspaso a coste cero por el que el Cádiz se reserva un porcentaje de una futura venta llegado el caso.

Y ese será el patrón que el Zaragoza mantendrá en el mercado. El club quiere hacer valer su potencial como elemento clave en la labor de persuasión al objetivo pero sin pagar traspasos. Solo contempla una excepción: Fuoli.